12:08 Uhr

Die Tür der Bäckerei Reißler in der Altstadt bleibt zu

Seit 22. Juli ist die Reißler-Filiale an der Hauptstraße in Weißenhorn geschlossen.

Die Filiale an der Hauptstraße in Weißenhorn ist seit 22. Juli geschlossen. Über die Gründe möchte der Inhaber des Familienbetriebs nicht sprechen.

Kurz und knapp werden die Kunden informiert: „Ab Montag den 22.07.2019 vorübergehend geschlossen“, steht auf Schildern, die auf den Schaufenstern und an der Tür der Bäckerei Reißler an der Hauptstraße in Weißenhorn kleben. Unter einem Verweis auf die anderen Filialen in der Stadt heißt es lediglich noch: „Wir wünschen Ihnen eine erholsame Ferienzeit.“ Dass es in der Altstadt-Filiale des Weißenhorner Traditionsbäckers keine Ware mehr zu kaufen gibt, ist Gesprächsthema im Städtle. Über die Gründe der Schließung kursieren Gerüchte.

Die Filiale an der Kaiser-Karl-Straße hat neue Fenster bekommen

Auch die Filiale in der Kaiser-Karl-Straße war vorübergehend geschlossen, allerdings nur drei Tage, wie Inhaber Hans Reißler am Freitag auf Nachfrage unserer Redaktion sagte. „Dort haben wir neue Fenster reingemacht.“ Die Filiale neben der Heilig-Geist-Kirche allerdings sei länger zu. Warum? Dazu möchte der Bäckerei-Chef gegenüber der Presse keine Aussage machen.

Die Bäckerei und Konditorei Reißler kann schon auf eine mehr als 100-jährige Firmengeschichte zurückblicken. Der Familienbetrieb wurde 1875 gegründet, inzwischen würden in vierter Generation Brot und Feingebäck gefertigt, heißt es auf der Internetseite des Unternehmens. Neben dem Stammhaus an der Memminger Straße und den Geschäften an der Hauptstraße und der Kaiser-Karl-Straße betreibt Reißler noch fünf weitere Filialen: im Rewe-Markt und im Penny-Markt in Weißenhorn sowie in Pfaffenhofen, Senden und Günzburg. (jsn)