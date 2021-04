Die Ulmer Georgschorknaben singen jetzt wieder gemeinsam - ganz digital

Plus Chorgesang auf Abstand, quasi aus dem Home Office - das scheint jetzt mit neuer Technik möglich. DIe Georgschorknaben haben das System erprobt.

Thomas Stang, Leiter der Georgschorknaben in Ulm, erinnert sich an eine Frau, die während einer Technikprobe am Karsamstag in die Georgskirche kam. Sie hörte die Stimmen von 16 Choristen - und fragte Stang, ob die denn im Keller unter der Kirche seien. Denn sehen konnte sie die jungen Sänger nicht. Und natürlich waren sie nicht in der Kirche, die Pandemie lässt Chorgesang nicht zu. Gemeinsam singen konnten die 16 Jungen und Jugendlichen trotzdem - über eine neue Software "Jamulus", die es erlaubt, gemeinsam zu musizieren, wenn jeder Beteiligte zuhause am Computer sitzt. Jonathan Smith Chung, ein 18-jähriger Sänger des Chors und deren technisches Genie, erzählt, dass es für die Chormitglieder ein großartiges Erlebnis war, nach einem Jahr wieder gemeinsam und gleichzeitig zu singen. "Der Hunger danach war riesig! Und jetzt geht es wieder!"

Der Ulmer Knabenchor singt auch im Kulturlockdown gemeinsam

Eigentlich hat er die Software, die die Zeitverzögerung beim Singen am Computer auf ein äußerstes Minimum reduziert, zum Proben angeschafft, berichtet Stang. Doch dann - war es selbst es, oder war es Chung, der bereits Erfahrung mit dem Singen via Jamulus mit Chören in Schweden und Großbritannien hat? - kam einer auf die Idee, man müsste es einfach probieren, in der Kirche, vor Gottesdienstbesuchern, und ihnen plötzlich wieder den Eindruck eines vollen Chorgesangs geben. Gesagt, getan: Jeder leistete in den vergangenen Wochen Enormes - Stimmbildner Girard Rhoden, der die Sänger betreute, Stang in der Gesamtleitung, und der künftige IT-Student Jonathan mit der Technik. Die 16 Sänger (insgesamt sind bislang 18 Sets von Jamulus angeschafft) wurden danach ausgewählt, wer eine Kabelverbindung zum heimischen Router herstellen konnte. Denn eine normale WLAN-Verbindung ist zu träge, um den Anforderungen des Programms gerecht zu werden; genutzt wird der Server des Diözesanverbandes Pueri Cantores, dessen Vorsitzender Stang ist. An den Computer dagegen werden nur niedrige Ansprüche gestellt. Einen ziemlichen Aufwand aber bedeutet die Installation, berichtet Jonathan.

Videokonferenztool ermöglicht, gemeinsam zu singen

Der Unterschied für Chöre zu gebräuchlichen Videokonferenz-Tools ist enorm: Bei denen singt nämlich immer nur einer, die anderen hören einander nicht. Anders bei der neuen Software, über die tatsächlich gemeinsam gesungen wird, obwohl alle Akteure irgendwo zuhause sind, in Ulm und Neu-Ulm. Einen zusätzlichen Effekt stellte Thomas Stang überrascht fest: Wie in jedem Chor gibt es auch in seinem Sänger, die sich ein wenig hinter den Stimmen anderer "verstecken", zum Beispiel wenn es darum geht, das Tempo zu halten. "Wir entdecken im Moment, dass man durch diese Weise des Probens lernt, selbst Verantwortung zu übernehmen. Das ist eine Dimension, die im Normalbetrieb nicht so in den Vordergrund rückt", erklärt Stang. Möglicherweise geschieht das gerade deshalb, weil im Chor keine Stimme herausragen soll. "Und dass es jeder für sich kann, ist eine Idealvorstellung. Es gibt immer 'Hinterhersänger'." Die Software schule aber die Konzentration. "Verstecken geht nicht mehr", schmunzelt Stang. "Man hört jede Stimme." Und er spürt die steigende Fähigkeit aller Sänger, diese Verantwortung zu übernehmen.

Georgschorknaben möchten wieder Gottesdienste mitgestalten

War es an Ostern ein Live-Auftritt des Chores von zuhause aus, träumt Jonathan Smith Chung bereits davon, dass die Georgschorknaben in absehbarer Zeit auch während der Pandemie einen ganzen Gottesdienst live singen könnten. Stang blickt weit über Corona hinaus in eine Zeit, in der gemeinsames Singen wieder möglich sein wird. Denn eine solche Software könnte auch Chortreffen revolutionieren. Man könnte vor der realen Begegnung der Chöre bereits mit der Software gemeinsam proben, was viel Zeit sparen würde, die dann für Konzerte echten Austausch bliebe. Mit bis zu 50 Sängern kann das System funktionieren, sagt der Chorleiter Stang; Chung ist überzeugt, dass bis zu 90 zugeschaltete Sänger möglich sein könnten. Innerhalb Europas, sagt er, dürfte es keine Schwierigkeiten geben. Ein gleichzeitiges Singen mit einem Chor in den USA dagegen könnte problematisch werden. "Die Verzögerung wären etwa hundert Millisekunden."

Die Georgschorknaben sehen durch die Technik Licht am Ende des Tunnels. Man könne sogar wieder neue Sänger aufnehmen, erzählt Stang. Wie lange es wohl bis zum Normalbetrieb dauern wird? Mit leiser Ironie singt Girard Rhoden eine Zeile aus einem Spiritual, "Nobody knows but Jesus". "Aber der Lockdown hat für uns seinen Schrecken verloren", sagt Thomas Stang. "Wenn keiner mehr singen darf, singen alle zuhause."

