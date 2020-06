15:26 Uhr

Die Ulmerin Ronja Kemmer kandidiert wieder für den Bundestag

Einst war sie die jüngste Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Nun mit 31 tritt Ronja Kemmer erneut an.

Die Ulmer Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer (31 Jahre) kündigte in einem Schreiben an alle Mitglieder sowie im Kreisvorstand der CDU Alb-Donau/ Ulm ihre erneute Kandidatur für den Bundestag an. „Ich möchte die Städte und Gemeinden des Alb-Donau-Kreises und die Stadt Ulm weitere vier Jahre im Deutschen Bundestag vertreten.

Dafür stelle ich mich dem parteiinternen Nominierungsverfahren der CDU“, so die Abgeordnete, die bereits seit 2014 Mitglied des Deutschen Bundestages ist. Kemmer zog im Dezember 2014 als damals jüngstes Mitglied in den Deutschen Bundestag ein. (az)

