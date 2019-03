01.04.2019

Die Wandlung des Hans Scholl

Ausstellung und Vortrag im Kloster Wettenhausen

„Vom Saulus zum Paulus – Die Wandlung des Hans Scholl vom Hitlerverehrer zum Gründer der studentischen Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ ist der Titel des nächsten Vortrags in der Reihe Kloster Campus in Wettenhausen. Er findet am morgigen Mittwoch, 3. April, ab 19 Uhr in der Studierstube im Kloster Wettenhausen statt. Der Referent ist Jakob Knab, bis 2015 Lehrer am Jakob-Brucker-Gymnasium in Kaufbeuren. Knab machte sich mit Vorträgen und Veröffentlichungen zu Geschichtspolitik, Traditionspflege und Erinnerungskultur einen Namen. In seiner Biografie zeigt Knab den Weg von Hans Scholl, der ihn über das Suchen nach der Wahrheit zu einem Widerstandskämpfer werden ließ. An diesem Abend wird der Autor die Zuhörer am Leben von Hans Scholl teilhaben lassen und erläutern, was seine Botschaft in der Zukunft bedeuten kann.

Flankierend zum Vortrag gibt es auch eine Wanderausstellung unter dem Titel „Die Weiße Rose. Gesichter einer Freundschaft“, die bis 6. April im Kloster Wettenhausen zu sehen ist. Die Ausstellung kann täglich von 14 bis 16 Uhr besichtigt werden. Die 27 Roll Ups gehen mit zahlreichen Abbildungen und spannenden Texten der Frage nach, warum die jungen Menschen im Zeichen der Weißen Rose ihr Leben aufs Spiel setzten. (zg)

