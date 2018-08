03.08.2018

Die Zeitung ist heute (auch) zum Spielen da

In den Ferien jede Woche neu: Zeitvertreib mit der NUZ. Mit dem Regional-Domino geht’s los

In den Sommerferien bietet unsere Zeitung weit mehr als eine tagesaktuelle Berichterstattung, Service und spannenden Lesestoff. Das Motto lautet: Spielen Sie sich mit der NUZ durch den Sommer! In jeder Ferienwoche erscheint in einer unserer Ausgaben eine Sonderseite mit einem kleinen Spiel, das sich einfach und schnell vorbereiten lässt.

Erkennen Sie die Wahrzeichen unserer Städte und Gemeinden? In der ersten Folge von Spiel mit der NUZ müssen Sie beweisen, wie gut Sie sich in der Region auskennen. Beim NUZ-Domino müssen Sie die Bilder von bekannten Bauwerken und das jeweilige Ortsschild kombinieren. Vorsicht: Zu den Städten und Gemeinden gibt es mehrere Kärtchen. Zum Beispiel das Obere Tor und das Fuggerschloss in Weißenhorn. Oder das Münster und das Schiefe Haus in Ulm.

Schneiden Sie die Bilder einfach auf unserer Seite 25 aus! Nehmen Sie uns beim Wort und spielen Sie einfach mit ihrer Zeitung. Um die Rückseiten der Kärtchen brauchen Sie sich nicht zu kümmern, die haben wir bereits gestaltet. Nächste Woche geht es weiter, seien Sie gespannt.

Bilder dieser Bauwerke finden Sie auf den Domino-Kärtchen:

Wasserturm, Denkmal auf dem Schwal, Edwin-Scharff-Museum und Caponniere.

Kloster Oberelchingen und Martinstor an der Klostersteige.

Fuggerschloss, Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt und Oberes Tor.

Bürgerhaus, Alte Weberei und Maria-Hilf-Kapelle Ay.

Rathaus und Wolfgang-Eychmüller-Haus.

Münster, Schiefes Haus, Wilhelmsburg und Stadthaus.

Kloster Roggenburg.

Sudhaus der Brauereigaststätte Seybold und Museum für bildende Kunst Oberfahlheim.

St. Peter und Paul.

Äußere Taverne und Marienfried. (az) "Seite 25

