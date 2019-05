11:00 Uhr

Die alten Autos in Diepertshofen sind wieder da

Dicht an dicht sind wieder alte Autos am Rande des Pfaffenhofer Ortsteils Diepertshofen geparkt.

Pfaffenhofens Bürgermeister Josef Walz ärgert sich über den Eigentümer des bekannten Areals und strebt eine weitere Zwangsräumung an.

Von Willi Baur

Lebhafter Betrieb herrschte am 1. Mai auf dem Areal des ehemaligen Ausflugslokals Zur gemütlichen Einkehr am östlichen Rand von Diepertshofen. Aber es waren keine Ausflügler, die dort bei schönstem Wetter eine Pause einlegen wollten. Vielmehr nahm der Besitzer einer reichlich betagten Autoflotte den Tag der Arbeit wörtlich und fuhr damit wieder auf dem im Vorjahr zwangsgeräumten Parkplatz vor, dem Vernehmen nach zum Teil im „Huckepack-Verfahren“ mit einem Anhänger, zum Teil offenbar auch mit roten Kennzeichen.

Hintergrund des fraglos ziemlich aufwändigen Verfahrens: Die nach der Zwangsräumung nötige kostenpflichtige Ausweichlösung außerhalb Pfaffenhofens ist dem Besitzer dem Vernehmen nach auf Dauer zu teuer geworden. Der Markt freilich hat mit dem ungeliebten Fuhrpark am Rande der Staatsstraße nach Weißenhorn auch ein Problem zurück.

Der Autofriedhof war regelmäßig Thema auf Bürgerversammlungen

Vier Jahre hatten Verwaltung und Landratsamt benötigt, um die unzulässige Nutzung des Geländes zu beenden. „Wir werden die Maschinerie in Sachen Zwangsräumung jetzt eben wieder in Gang setzen“, kündigte Bürgermeister Josef Walz an. Den Marktgemeinderat hatte er bei dessen jüngster Sitzung unverzüglich über den Vorgang informiert. Aus gutem Grund: In den vergangenen Jahren war der Autofriedhof regelmäßig Thema bei Bürgerversammlungen.

Diesmal konnte Walz dem Gremium zudem über persönliche Erfahrungen vor Ort berichten. Er war nach eigener Aussage zugegen, als die Autos abgeladen wurden. Ebenso die Polizei. Hinweise auf die Unzulässigkeit seines Tuns habe der Fuhrpark-Besitzer mit dem Argument ignoriert: „Der Räumungsbescheid ist an meine Frau gegangen, nicht an mich.“

Auch die Polizisten seien machtlos gewesen. Schließlich habe der Mann auf seinem Privatgelände agiert. „Mich ärgert das wahnsinnig“, sagte Walz, der nicht so schnell mit einem Erfolg für eine neuerliche Zwangsräumung rechnet: „Das kann wieder viele Monate dauern.“ Mehr tun könne die Verwaltung indes nicht. Im Vorjahr wollte die Kommune bekanntlich die Zufahrt zum Parkplatz mit Findlingen sperren. Dabei sei der Markt jedoch nur knapp an einer Anzeige wegen Nötigung vorbei geschrammt. Dass ihm nun der Fahrzeugbesitzer das Grundstück zum Kauf angeboten habe, will der Rathauschef nicht dementieren. Dies habe er abgelehnt, sagte Walz, und zwar aus einem einfachen Grund: „Wir haben dafür keine Verwendung.“

Einen früheren Artikel über das Areal lesen Sie hier:

Das Blech ist endlich weg

Noch mehr Berichte aus Pfaffenhofen:

Was passiert neben dieser Villa im Ortskern?

Bürgermeister Josef Walz tritt nicht mehr an

Themen Folgen