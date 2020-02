vor 5 Min.

Die hohe Kunst des Liedes

Georg Michael Grau am Flügel und die Mezzosopranistin Karina Schoenbeck-Götz glänzten beim „Schwanengesang“-Abend in Vöhringen.

Ein kleiner aber feiner Musikabend im Foyer des Vöhringer Wolfgang-Eychmüller-Hauses im Rahmen der Konzertreihe „Musik für Ostalb und Donau“

Von Ursula Katharina Balken

Die Konzertreihe „Musik für Ostalb und Donau“ ist zu einer neuen Facette im kulturellen Angebot der Stadt geworden. Georg Michael Grau, mehrfach ausgezeichneter Pianist, führte den jüngsten Abend mit dem Titel „Schwanengesang“ hinein in die Welt der Lieder und Sonaten.

Robert Schumann, dem nachgesagt wird, er verkörpere die Hochromantik in Vollendung, stand am Anfang des Abends. Seine in Musik gefassten Gedichte von Lenau „Lied eines Schmiedes“, „Meine Rose“, „Kommen und Scheiden“, „Die Sennin“, „Einsamkeit“, „Der schwere Abend“ und „Requiem Opus 90“ gaben der Mezzosopranistin Karina Schoenbeck-Götz Gelegenheit, ihre Stimme zum Strahlen zu bringen. Das ist umso bemerkenswerter, weil sie erst vor kurzer Zeit indisponiert war, was danach einer Sängerin immer viel Disziplin abverlangt. Denn eigentlich ist Schonen der Stimme angesagt. Aber sie interpretierte die Lieder mit großer Empathie und bewundernswertem Atemfluss. Die Düsternis mancher Schumann-Werke und die Moll-Atmosphäre lassen erkennen, dass der Komponist ein von Depressionen geplagter Mensch war, der seinem Leben selbst ein Ende setzte. Georg Michael Grau am Flügel begleitete behutsam und sensibel. Mit Rücksicht auf die Sängerin waren ihre Beiträge reduziert worden. Stattdessen hatte Grau die Sonatine für Violine und Klavier g-Moll D408 von Franz Schubert ins Programm aufgenommen. Eigentlich ein Frühwerk, welches das Talent des 19-jährigen Komponisten erkennen lässt. Eindrucksvoll schon der erste Satz, in dem das Hauptthema öfter wiederkehrt. Die übrigen Sätze lassen wehmutsvolle Stimmung anklingen, die aber durch fröhliche Passagen nicht zu dominant wird. Die in Vöhringen bereits bekannte Geigerin Aglaja Vollstedt meisterte emotionsvoll die Sonatine, es war eine Freude ihr zuzuhören.

Im zweiten Teil waren Schumanns sechs Gesänge op. 107 zu hören. „Herzeleid“, „Die Fensterscheibe“, „Der Gärtner“, „Die Spinnerin“, „Im Wald“ und „Abendlied.“ Dieser Zyklus scheint nicht der Lebensfreude gewidmet. Eher düstere emotionale Berührung durchzieht diese Lieder, denen Karina Schoenbeck-Götz mit ihrem variationsfähigen Mezzosopran Wirkung verleiht. Es wird behauptet, dass gerade diese Liedsammlung die fortschreitende Krankheit der Seele des Komponisten deutlich zeigt. Das Klavier mit Georg Michael Grau erscheint emanzipierter, drängender, explosiver.

Am Schluss steht eine Sonate für Violine und Klavier F-Dur von Felix Mendelssohn Bartholdy, die ein wahres Schmuckstück ist, das erst spät zum Leuchten gebracht wurde. Mehr als 100 Jahre nach dem Tode des Komponisten erhielten die Geiger Kenntnis von dieser Violin-Sonate. Kein Geringerer als Jehudi Menuhin entdeckte das bisher unveröffentlichte Werk und gab es heraus. Unter den drei Violinsonaten gilt die in F-Dur als Meisterstück. Betonte Rhythmen beherrschen den ersten Satz, Presto-Passagen verbinden Geige und Klavier und lassen Lebensfreude erkennen.

Die Instrumentalisten Georg Michael Grau und Aglaja Vollstedt gehen beide musikalisch in diesem Werk ihre eigenen Wege, um sich dennoch kongenial zu ergänzen. Je mehr sich das Ende nähert, was sich durch weit gezogene Melodiebögen ankündigt und der Solistin hohes technisches Können abverlangt, wird das Assai vivace von Leichtigkeit getragen, Geige und Klavier gehen parallel dem glänzenden Finale entgegen. Am Ende gab es lang anhaltenden Beifall.