00:32 Uhr

Die knallbunte Festtags-Sause

Neu-Ulm feiert sein Stadtjubiläum mit Abertausenden von fröhlichen Menschen – und (fast) alles klappt

Von Dagmar Hub

Glückwunsch, Neu-Ulm! Die Stadt hat gefeiert und der Himmel feierte mit Sonnenschein und dem ersten echten Sommerwochenende des Jahres mit. Viele Tausende Menschen aus Neu-Ulm und der bayerischen wie der baden-württembergischen Region kamen, um Neu-Ulm am Höhepunkt seines Stadtjubiläums zum 150. Geburtstag friedlich und fröhlich zu gratulieren. Die Organisatoren waren vom Erfolg überwältigt.

Das Fest hatte bereits am Samstagvormittag auf dem Schwal begonnen. Noch ehe Oberbürgermeister Gerold Noerenberg mit vier Schlägen – und ohne einen Spritzer – das erste Fass angezapft hatte, hoben die geladenen Gäste und die Musikerinnen und Musiker aus den Partnerstädten Trissino, Bois-Colombes und Meiningen sowie aus der Schwesterstadt New-Ulm im US-Bundesstaat Minnesota die Bierkrüge.

Manch politische Begegnung geschah bei diesem Festauftakt, etwa zwischen Noerenberg und seiner Amtsvorgängerin Beate Merk, dem Ulmer OB Gunter Czisch und der CSU-Stadträtin Katrin Albsteiger, die als mögliche Nachfolgerin Noerenbergs gehandelt wird. Auch zwischenmenschlich begegnete man sich: Dass Solistinnen vom Konservatorium Bois-Colombes als Technik-Test „Amazing Grace“ sangen, ließ den Chor aus New Ulm/Minnesota begeistert und klangstark einstimmen.

Auf der während der „Feier-Tage“ für jede Art Fahrzeug gesperrten Flaniermeile Neu-Ulms genossen die Menschen die heitere Stimmung bei bestem Wetter: Die Kleinsten beim Zauberer Charlie Martin, der Ausmalbilder in einem magischen Bilderbuch bunt hexte, und auf der zum Ausprobieren einladenden Spielstraße am Johannesplatz. Die Großen genossen das Ambiente mit den vielen wechselnden Musikern und Ensembles auf den fünf Bühnen in der Stadt sowie die Kunst der Artisten und Gaukler auf Plätzen und Kreuzungen. In der Nähe der Herdbrücke hatte der belgische Illusionist Gilbert Jakubczyk Liberman, der als Meister der Gaukler gilt, seinen historischen Jahrmarktwagen aufgebaut. Davor ließ er den unsichtbaren ältesten Floh der Welt auftreten, seine 132-jährige „Fifine“. Aber keine Sorge um das Floh-Wohl: Fifine hätte es gut, gäbe es sie denn. Der winzige aufgebaute Flohzirkus verfügt sogar über ein Dixie-Klo im Zentimeterformat.

Auf dem Schwal gaben Musikerinnen und Musiker aus den Partnerstädten über den Tag verteilt Geburtstagsständchen für die 150 Jahre junge „Jubilarin“. Den Zeitplan brachten zuweilen Probleme mit dem Strom durcheinander – die vielen Kühlaggregate der Stände rings um den Schwal machten den Sicherungen zu schaffen. Das brachte die Bühnentechniker ins Schwitzen, die im Laufschritt für Abhilfe sorgen mussten, doch das Technische Hilfswerk war mit entsprechender Unterstützung zur Stelle.

Kulinarisch waren vor allem gebratene und gegrillte Spezialitäten geboten. Das gefiel nicht allen: Mit Kreide hatten Aktivisten – auch in den Sprachen der Gastchöre – Botschaften an allen Zugängen zum Schwal auf den Boden geschrieben, die den Verzehr tierischer Produkte angriffen und vegane Ernährung forderten.

Gegen Abend war die Stadt rappelvoll mit Menschen und es wurde teilweise ganz schön eng, vor allem auf dem Petrusplatz, wo die schwedische 90er-Jahre-Partyband Rednex erwartet wurde. Die zelebrierten – zum Bedauern der Fans nur gut 30 Minuten lang– in einem wilden Parforceritt und in Waldschrat-Outfit ihre größten Hits wie „Cotton Eye Joe“. Doch damit war der Abend noch nicht zu Ende, denn es schloss sich das große nächtliche Spektakel am Donaucenter an. Die hohen Erwartungen an die Videoinstallation, die eine Fassadenseite spektakulär erleuchtete, wurden definitiv erfüllt. Die mehrmals wiederholte Lichtshow zu unaufdringlichen elektronischen Klängen bildete tatsächlich den Höhepunkt des Tages. Das gewaltige Bauwerk wirkte für Minuten so schön und aufregend wie nie. Mal huschten hektische Grafiken über die Wand, dann farbige Muster, schließlich wurde der Umriss des Donaucenters selbst als Strichzeichnung projiziert. Sie wirkte, wie von oben mit einer Drohne aufgenommen und nachgezeichnet. Wie sie sich so langsam drehte, schien es, als habe sich ein kleines Haus in ein sehr großes geschoben. Tolle Effekte, die einen beim Zuschauen beinahe in einen Rauschzustand versetzen konnten.

Erste Reaktionen der Organisatoren sind euphorisch. Ralph Seiffert, hauptamtlich zuständig für Kultur in der Stadt: „Wir hatten so etwas in dieser Form noch nie in Neu-Ulm, ich bin rundum begeistert. Wenn man die Menschen erlebt ... das ist toll, wie das ankommt. Neu-Ulm hat eigenes Format gezeigt, und die Lichtshow war spektakulär.“ Kollegin Mareike Kuch ergänzt: „Ich bin total glücklich und erleichtert. Die Atmosphäre ist so entspannt, das Wetter ist so schön – und alles klappt.“ (mit hip)"Seiten 32/33

Themen Folgen