vor 36 Min.

Die nächste Fliegerbombe an der B10 bei Neu-Ulm ist entschärft

Diese Bombe ist am Donnerstagabend entschärft worden.

Mit rund 60 Kilogramm Sprengstoff war die US-amerikanische Splitterbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefüllt. So lief die Entschärfung nahe der B10 bei Neu-Ulm.

Auf einem Acker nahe Finningen, zwischen der Breitenhofstraße und der Bundesstraße 10, ist bei Sondierungsarbeiten am Donnerstag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden und gegen 19.15 Uhr erfolgreich entschärft worden. Bei dem Blindgänger handelt es sich nach Angaben der Stadt Neu-Ulm um eine 125 Kilogramm schwere US-amerikanische Splitterbombe. Die beiden mechanischen Kopf- und Heckzünder waren noch intakt. Bomben dieser Art sind mit gut 60 Kilogramm Sprengstoff gefüllt.

Die Splitterbombe lag gut 70 Zentimeter tief in der Erde. Zur Entschärfung musste die Breitenhofstraße am Donnerstagabend im Abschnitt zwischen der B10 und Finningen in beiden Richtungen für den Verkehr kurzzeitig komplett gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet. Die Evakuierung von Wohnhäusern war aufgrund des abseits gelegenen Fundortes nicht nötig.

Als Sprengmeister waren Roger Flakowski und Usam Bach im Einsatz, beide waren bereits bei früheren Entschärfungen in Neu-Ulm tätig. Insgesamt waren rund 50 Kräfte der Feuerwehr, der Polizei, des Bayerischen Roten Kreuzes, des Sprengkommandos aus München und der Stadt Neu-Ulm in Einsatz. (az)

Themen folgen