vor 3 Min.

Die unendliche Geschichte der Kreisstraße

Elchinger Räte suchen seit 30 Jahren nach einer Lösung im Osten Thalfingens. Jetzt macht ein Antrag Hoffnung.

Von Andreas Brücken

Die Anwohner an der Industriestraße in Thalfingen sind seit vielen Jahren lärmgeplagt: Lastwagen donnern vor ihren Fenstern vorbei, am Bahnübergang stauen sich die Fahrzeuge im Minutentakt. Jetzt setzen die Bürger ihre Hoffnung auf einen Antrag der Unabhängigen Freien Wählergemeinschaft Elchingen (UFWG). Denn wenn es nach dem geht, soll der Verlauf der Kreisstraßen zum Kreisverkehr an der Industriestraße in Richtung Burlafingen und über die Maybach- und Glockeraustraße bis zur Einmündung in die Staatsstraße 2021 verlegt werden. Damit würde die Straße in die Zuständigkeit der Gemeinde fallen, die eine Durchfahrtssperre für den Schwerverkehr anordnen könnte.

Bürgermeister Joachim Eisenkolb wies jedoch auf die damit entstehenden Kosten für die Gemeinde hin: „Alleine für das 3,3 Kilometer lange Stück mit zwei Bahnübergängen und zwei Fußgängerunterführungen kommen Asphaltierungskosten von mehreren Hunderttausend Euro alle 15 bis 20 Jahre auf uns zu.“ Außerdem müsste der Winterdienst ebenfalls von der Gemeinde getragen werden. Bernd Schwerdtfeger (CSU) teilte die Überlegungen des Rathauschefs, wenn er auch sonst die Entlastungsmöglichkeiten grundsätzlich begrüßen würde.

Neu ist die Diskussion um eine Umgehung nicht: 2004 und 2005 fanden bereits Gespräche mit Anwohnern statt. Eine Reduzierung auf 30 Stundenkilometer oder ein Durchfahrtsverbot für Lastwagen wurden dabei jedoch verworfen, weil die rechtlichen Möglichkeiten dafür nicht gegeben sind.

Und noch früher – vor fast 30 Jahren – wurde vom damaligen Gemeinderat beschlossen, mit dem Landkreis und der Stadt Neu-Ulm eine Verlegung der Kreisstraße zwischen Thalfingen und Burlafingen zu überprüfen. Der Vorschlag wurde aber von den Neu-Ulmer Stadträten abgelehnt: Das dadurch betroffene Gewerbegebiet in Burlafingen sei nicht geeignet, den entstehenden Durchgangsverkehr aufzunehmen, so damals die Begründung. Eine Umgehungsstraße jedoch forderte das zuständige Straßenbauamt, falls die Teilstrecke durch Thalfingen herabgestuft würde: Zu bedeutend sei die Straße als Anschlussstrecke für Oberelchingen, Langenau, Thalfingen und Ulm.

Die Verkehrszählungen, die letzmals im Jahr 2015 von der Gemeindeverwaltung durchgeführt wurden, und den Gemeinderäten zur Sitzung vorlagen, zeigten gleichbleibende Zahlen. Karin Batke (UFWG) erklärte aber, dass das „gefühlte Verkehrsaufkommen“ weitaus höher sein müsse. Sie sprach sich für eine neue Zählung aus und pochte weiterhin unter anderem auf ein Durchfahrtsverbot für den Schwerverkehr im Bereich der Industriestraße und dem Unterelchinger Weg. Dadurch könnten auch die zahlreichen „Mautausweichler“ abgeschreckt werden, so Batke weiter.

Auch wenn der Antrag der UFWG vorläufig von den Räten abgelehnt wurde, wollten sich diese nicht mit der Beschlussempfehlung aus dem Rathaus zufrieden geben: Sie drängten auf eine Änderung des Beschlusses und beauftragten die Verwaltung, mit aktuellen Verkehrszahlen erneut die Verhandlungen mit dem Landkreis Neu-Ulm aufzunehmen, den Verlauf der Kreisstraße zu verlegen und schließlich eine Durchfahrtssperre für Lastwagen zu erlassen.

