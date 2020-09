13:30 Uhr

Dieb oder günstig erworben? Polizei stoppt Mann mit gestohlenem Fahrrad in Neu-Ulm

Ein Mann baut an einem Fahrrad in Neu-Ulm das Hinterrad ab. Später fasst die Polizei einen Mann auf einem gestohlenen Rad samt einer Felge in der Hand. Zufall?

Eine 34-jährige Frau hat am späten Dienstagabend gegen 22.15 Uhr in der Marlene-Dietrich-Straße in Neu-Ulm beobachtet, wie ein unbekannter Täter an ihrem abgestellten Fahrrad das Hinterrad ausbaute und mit diesem davonlief. Die Frau verständigte daraufhin die Polizei, mehrere Streifen machten sich auf den Weg. Die Fahndung nach dem flüchtigen Täter blieb jedoch erfolglos.

Etwa zweieinhalb Stunden später sah eine Streife dann im Bereich der Reuttier Straße einen jungen Radfahrer, der zudem eine Fahrradfelge dabei hatte. Bei der Kontrolle des 23-jährigen Mannes stellte sich heraus, dass das von ihm genutzte Mountainbike zur Fahndung ausgeschrieben ist. Das Fahrrad wurde im August im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidium Ulm gestohlen.

Die Beamten beschlagnahmten das Rad und die Fahrradfelge. Ob sie aus dem Diebstahl stammt, muss noch geklärt werden. Der 23-Jährige behauptete, er habe das Fahrrad (geschätzter Zeitwert etwa 1500 Euro) von einer unbekannten Person in Ulm für 300 Euro. Ermittlungen wegen Hehlerei gegen den jungen Mann dauern noch an. (az)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen