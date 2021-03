vor 16 Min.

Dieb schubst Ladendetektiv ins Schnapsregal und flieht

Ein Ladendetektiv beobachtet einen mutmaßlichen Dieb, es kommt zum Streit. Der Verdächtige wird handgreiflich und läuft davon. Wen die Polizei jetzt sucht.

Die Polizei sucht einen Mann, der am vergangenen Freitagvormittag versucht haben soll, Waren aus einem Supermarkt in der Neu-Ulmer Glacis-Galerie zu stehlen. Anschließend soll der Verdächtige einen Ladendetektiv in ein Spirituosenregal gestoßen haben und geflüchtet sein.

Wie die Polizei berichtet, sprach der Ladendetektiv ein Pärchen nach dem Kassenbereich an und bat sie in sein Büro. Zuvor hatte er beobachtet, wie der Mann im Geschäft ein Getränk und medizinische Pflaster im Wert von elf Euro aus dem Regal nahm, die Sachen in seine Jackentasche schob und anschließend an der Kasse nicht bezahlt hatte. Seine Begleiterin habe bei der Tat "Schmiere gestanden".

Neu-Ulm: Ladendetektiv beobachtet mutmaßlichen Dieb in der Glacis-Galerie

Auf dem Weg zum Büro wollte sich der mutmaßliche Täter offenbar seines Diebesguts entledigen. Der Ladendetektiv bemerkte dies. Zwischen den Männern kam es zum Streit. Der Ladendetektiv wurde in dessen Verlauf in ein Spirituosenregal geschubst. Dabei gingen mehrere Schnapsflaschen zu Bruch und es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 760 Euro. Der Ladendetektiv erlitt beim Sturz eine leichte Schnittwunde an der Hand.

Während der mutmaßliche Ladendieb nach dem Vorfall flüchtete, konnte seine 26-jährige Begleiterin festgehalten werden. Der bislang unbekannte Mann ist circa 25 Jahre alt, dunkelhäutig, schlank, trug eine dunkle Weste mit einem auffälligen Camouflage-Muster im Bauch- und Rückenbereich und einen weißen Fischerhut mit Muster als Kopfbedeckung. Während die Beamten die 26-jährige Komplizin wegen Ladendiebstahls anzeigten, wird gegen den Mann wegen räuberischen Diebstahls, Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt. (AZ)

