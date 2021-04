Diebe in Ulm gefasst: Tracking-App bringt Polizei auf die Spur der Verbrecher

In einem Ort im Landkreis Sigmaringen wird eine Tasche aus einem Auto gestohlen. Dank einer Tracking-App hat das Opfer einen Verdacht. In Ulm fasst die Polizei die Diebe.

Nach einem Diebstahl in Scheer im Landkreis Sigmaringen sind am Mittwoch die Tatverdächtigen in Ulm gefasst worden. Wie die Polizei mitteilt, konnten die mutmaßlichen Diebe wegen einer installierten Tracking-App aufgespürt werden.

Demnach stahlen die zwei Diebe am Mittwochmorgen in der Bahnhofstraße in Scheer eine Tasche aus einem PKW. Der Besitzer der Tasche bemerkte das Fehlen kurze Zeit drauf. Da er mithilfe einer installierten Tracking-App auf einen in der Nähe befindlichen Klein-Lkw aufmerksam wurde, hatte er die beiden darin befindlichen Männer schnell im Verdacht.

Der mann meldete den Vorfall der Polizei, welche den inzwischen davongefahrenen Wagen in Ulm stoppte und überprüfte. Dabei fanden die Beamten beim Wagen die Tasche samt Inhalt.

Auf die Männer kommt nun ein Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls zu. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: