17:07 Uhr

Diebe wollen Tresor aus Firmengebäude stehlen

Die Einbrecher schaffen es nicht, den Geldschrank zu knacken. Also wollen sie ihn mitnehmen. Doch dann taucht plötzlich ein Mitarbeiter des Betriebs auf.

Weil sie von einem Beschäftigten des Betriebs überrascht wurden, sind Einbrecher in Weißenhorn mit ihrem Vorhaben gescheitert, einen Tresor aus einem Firmengebäude zu stehlen. Dem Polizeibericht zufolge verschafften sich die Täter am frühen Freitagmorgen gewaltsam Zugang zu der Firma im Gewerbegebiet Eschach. Sie knackten das Schloss einer Türe, hebelten zusätzlich ein Fenster auf und schlugen die Scheibe eines Rolltores ein. Anschließend durchsuchten sie die ganze Firma.

In den Räumen fanden die bislang unbekannten Täter einen Hammer, mit dem sie auf einen massiven Tresor einschlugen. Da dies jedoch keine Wirkung zeigte, luden die Einbrecher den 350 Kilogramm schweren Tresor auf einen Transportwagen auf und brachten ihn so aus dem Gebäude. Wohl just in dem Augenblick traf der Beschäftigte in der Firma ein. Die Täter fühlten sich durch ihn gestört, ließen den Tresor ungeöffnet im Hof stehen und flüchteten mit einem silberfarbenen oder grauen Auto. Laut Polizei handelt es sich um einen älteren Audi mit ausländischem Kennzeichen.

Nach einer ersten Schätzung verursachten die Täter einen Sachschaden in Höhe von ungefähr 2500 Euro. Die Fahndung nach dem Fluchtfahrzeug war erfolglos.

Hinweise: Zeugen, die Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07309/96550 bei der Polizei in Weißenhorn zu melden. (az)

Themen Folgen