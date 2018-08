00:34 Uhr

Dienstältester Stadtrat wird heute 70

Werner Weiss aus Weißenhorn feiert im Kreis der Familie

Er ist gleichzeitig dienstältester und ältester Stadtrat in Weißenhorn, dazu setzte er sich auch außerhalb der Kommunalpolitik über Jahrzehnte ehrenamtlich für seine Heimatstadt ein: Heute feiert Werner Weiss im kleinen Rahmen im Kreise seiner Familie einen runden Geburtstag. Der Jurist wird 70 Jahre alt.

Dabei spielt derzeit vielmehr die Zahl 36 eine zentrale Rolle in seinem Leben, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt. Seit 36 Jahren ist er Vorsitzender der Freien Wähler in der Fuggerstadt, die dort den Namen Weißenhorner Überparteiliche Wähler, kurz WÜW, tragen. Fast so lange vertritt Weiss die WÜW-Fraktion bereits im Stadtrat: Zum Ende der laufenden Wahlperiode im Frühjahr 2020 werden es 36 Jahre sein. Und 36 Jahre lang war er Vorsitzender der Stadtkapelle Weißenhorn.

Der Kommunalpolitiker saß auch schon von 1990 bis 1996 im Kreistag, fungierte als Stellvertreter des Landrates. Seit 2002 gehört er dem Gremium ununterbrochen an. Darüber hinaus war er Mitbegründer der Weißenhorner Musikschule und lange Zeit in deren Trägerverein tätig. Sein Engagement in und für die Heimatstadt wurde bereits vor vier Jahren mit einer Auszeichnung gewürdigt: Mit den Worten „Sie sind ein Tausendsassa“ überreichte die damalige Europaministerin Beate Merk 2014 Werner Weiss das Bundverdienstkreuz am Bande. (jsn)

