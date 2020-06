vor 49 Min.

Dienstwagen: Die Sendener Bürgermeisterin fährt einen Hybrid

Plus Die Sendener Rathauschefin geht mit dem Mercedes-Modell eine Stufe zurück. Welche Aspekte Claudia Schäfer-Rudolf bei dem Auto wichtig waren.

Von Carolin Lindner

Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf ist zukünftig im Mercedes in Senden und Umgebung unterwegs. Sie fährt eine schwarze Hybrid-C-Klasse im Kombiformat. Dass ein Bürgermeister ein Arbeitsfahrzeug bekommt, ist in Senden üblich. Das Ziel in Sachen Bürgermeister-Dienstwagen war jedoch früh klar: „Wir wollten wieder ein Modell der Mittelklasse, wie es in der Vergangenheit üblich war, und wegkommen von der Oberklasse.“ So formulierte es Kämmerer Manuel Haas bereits in der konstituierenden Sitzung des Stadtrats, als die Pläne vorgestellt wurden. Der vorherige Bürgermeister Raphael Bögge fuhr demnach zuletzt einen Audi A6 Quattro. Der neue Dienstwagen ist inzwischen in Senden angekommen – bis es so weit war, gab es einiges zu tun.

In der Sitzung des Stadtrats genehmigten die Räte den Dienstwagen für Schäfer-Rudolf. Die Rathauschefin legte bei der Wahl des neuen Fahrzeugs Wert auf den Umweltgedanken und die regionale Wirtschaft. Es sollte also ein Hybrid sein, am besten ein Kombi und das Auto sollte von einem ortsansässigen Händler gekauft werden.

Das Auto wird nur dienstlich genutzt

Zudem betonte die Bürgermeisterin stets, kein Privatfahrzeug daraus machen zu wollen. Sie nutzt den Mercedes nun für den Weg zwischen Zuhause und Dienststelle mit Versteuerung des geldwerten Vorteils sowie für alle dienstlichen Fahrten. Wenn Schäfer-Rudolf im Urlaub ist, steht das Auto in der Tiefgarage des Rathauses und wird von den stellvertretenden Bürgermeistern genutzt. Es ist also ein ganz normales Auto in der Sendener Rathaus-Fahrzeugflotte. Dementsprechend sieht auch das Kennzeichen aus: NU-SE-230E (das E steht für den Elektroantrieb).

Stadtrat Pit Ehrenberg (Grüne) lobte die Wahl eines Hybrids. „Es ist wichtig, einen deutlich geringeren ökologischen Fußabdruck zu setzen als der Vorgänger“, sagte er. Das Fahrzeug ist für eine Zeit von drei Jahren geleast worden. Nach der Billigung durch den Stadtrat machte die Verwaltung sich auf die Suche nach einem Auto – was sich als schwierig herausstellte.

Suche nach dem Fahrzeug war schwierig

Wie Kämmerer Manuel Haas sagte, hatte die Stadt bei der Suche nach einem Fahrzeug keine allzu große Auswahl. Durch die Corona-Krise habe es kaum Fahrzeuge gegeben, die zum Verkauf standen. Deswegen sei man froh, einen Plug-in-Hybrid in der Region gefunden zu haben. Für dienstlich bedingte Kurzstrecken in der Stadt oder der näheren Umgebung soll das Auto allein mit Elektroantrieb genutzt werden. Für weitere Strecken, etwa nach München, brauche es zudem auch einen Verbrennungsmotor.

