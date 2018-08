06:00 Uhr

Diese Brücke hat zahlreiche Schrammen

Fachleute haben zahlreiche Schäden an der Straßenbrücke über die Roth in Pfaffenhofen festgestellt.

Das Bauwerk in der Holzschwanger Straße in Pfaffenhofen muss saniert werden. Die Suche nach einer Firma könnte schwierig werden.

Von Andreas Brücken

Gemächlich plätschert die Roth unter der Brücke in der Holzschwanger Straße vor sich hin. Der naheliegende Kirchturm von St. Martin bietet dazu ein idyllisches Bild. Doch bei genauerem Hinsehen bröckelt der erste Eindruck. Grund dafür sind die Schäden an dem Straßenbauwerk in Pfaffenhofen, die Fachleute festgestellt haben. Regelmäßig werden auch in der Marktgemeinde die Brücken einer Prüfung unterzogen und mit einer Note bewertet. Mit einer 3,4 hat die Brücke das derzeit schlechteste Ergebnis aller Brückenbauwerke in der Marktgemeinde.

Den Gutachtern zufolge ist die Unterseite des Plattenüberbaus gerissen. Auch habe sich ein Hohlklang bei der Überprüfung hörbar gemacht. Zudem seien mehrere Längsrisse am Pfeiler entdeckt worden, berichtete Alexander Gehr, der Leiter des Pfaffenhofer Bauamtes, jüngst im Marktgemeinderat. Abplatzungen am Beton, freiliegendes Metall, abgebrochene Bauteile und fehlende Kappen verlängern die Mängelliste.

Zudem sei der Randstein der Brücke, das Schrammbord, zu niedrig, sagte Gehr. Auch Rotrost habe sich dort schon festgesetzt. Damit nicht genug: Das Brückengeländer entspreche nicht mehr dem aktuellen Sicherheitsstandard und müsse mit einem Seil verstärkt werden, um bei einem Aufprall standhalten zu können, fügte Gehr hinzu. Deutlich sichtbar für die Verkehrsteilnehmer sind derweil die Risse im Fahrbahnbelag und zahlreiche Schrammen am Geländer.

So schnell ist allerdings nicht damit zu rechen, dass an der Holzschwanger Straße die Bagger auffahren. Bürgermeister Josef Walz sagte in der Sitzung, dass zunächst die Arbeiten für die Brücke öffentlich ausgeschrieben werden müssten. Im Hinblick auf die vollen Auftragsbücher vieler Baufirmen fügte der Rathauschef hinzu, dass man im Moment froh sein dürfe, überhaupt ein Angebot für diese Sanierungsarbeiten zu bekommen: „Da müssen wir unter Umständen auch ein teureres Angebot annehmen.“

Doch sei man als Kommune an die Vorgaben der öffentlichen Ausschreibung gebunden, führte Walz weiter aus. Auch wenn die Sanierung noch nicht dringend notwendig sei, müsse man die Kosten dafür im nächsten Haushalt unbedingt berücksichtigen.

