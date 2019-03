vor 19 Min.

Diese Passionskrippe ist ein Novum in Senden

Olaf Stadtmüller und seine Frau haben eine Miniatur-Landschaft gestaltet, die den Leidensweg Jesu darstellt. Sie ist in der Kirche St. Josef zu sehen.

Von Angela Häusler

Eine kleine Rarität ist derzeit in der katholischen Pfarrkirche St. Josef in Senden zu bewundern: Eine Krippe, die nicht Weihnachten, sondern Ostern zum Thema hat. Jüngst haben Gemeindemitglieder diese Passionskrippe aufgebaut, die nun bis Pfingsten zu sehen ist.

Es sind insgesamt 13 Szenen, in denen die Krippe den Leidensweg Jesu darstellt – vom Palmsonntag bis zur Auferstehung. Fein modellierte Figuren auf einer sorgfältig gestalteten, orientalischen Landschaft, platziert entlang eines Wegs, der sich mit dem Fortgang der Geschichte nach oben hin fortsetzt.

Die Figuren stammten aus Andalusien, berichtet Sendens Stadtpfarrer Stephan Spiegel. Er hatte sie vor zwei Jahren in der Stadt Jaén entdeckt und gekauft. Schon 2018 waren sie in der Kirche aufgebaut worden, platziert allerdings auf einem wenig dekorativen Provisorium, wie die stellvertretende Mesnerin Theresa Sonntag erzählt. Sie war es, die sich auf die Suche nach Helfern machte, die eine passende Krippenlandschaft erschaffen könnten.

Der Stadtpfarrer ist mit dem Resultat hochzufrieden

Mit dem Resultat ist Spiegel hochzufrieden: „Besser hätte man´s nicht umsetzen können“, findet der Pfarrer. Er will die Figuren auch nach seinem Wegzug aus Senden im kommenden Sommer als Leihgabe in der Gemeinde lassen. Schließlich sind solche Osterkrippen, die im 18. und 19. Jahrhundert beliebt waren, heutzutage eher selten und für Senden ohnehin ein Novum.

Gebaut und dekoriert haben die Krippenlandschaft zwei Gemeindemitglieder: Olaf Stadtmüller und Bettina Schließer-Stadtmüller. Mit viel Liebe zum Detail hat Olaf Stadtmüller im Januar die Arbeit an der Krippe aufgenommen. „Es hat mich gereizt, weil es so was in der Umgebung kaum gibt und es schon was Besonderes ist“, erzählt Stadtmüller, der Bäckermeister von Beruf und im Krippenbau gänzlich unerfahren ist. Doch das sieht man dem Ergebnis überhaupt nicht an. Gemeinsam mit Gattin Bettina überlegte er sich die den biblischen Szenen entsprechende Ausstattung und passende Materialien. Sand, Steine und Fliesen etwa verwendeten sie als Bodenbelag, Moose als Begrünung, aus Holz wurde der Raum fürs letzte Abendmahl gebaut, ein Torbogen ziert die Palmsonntags-Station. Auf sechs Ebenen lässt sich die Passionsgeschichte verfolgen.

Etwa 80 Stunden Arbeit hat Olaf Stadtmüller investiert

Die Basis für die aus zwei Teilen bestehende Konstruktion bilde zurechtgesägtes Styropor, berichtet Stadtmüller. Die großen Platten habe er gar nicht auf einmal ins Auto bekommen, erinnert er sich. In seiner Garage machte er sich an die Umsetzung, leimte Teile aneinander, bedeckte den Untergrund mit ungefähr 10 Kilogramm Gips, setzte von unten nach oben die Details darauf.

Anschließend bemalte Ehefrau Bettina das hölzerne Panorama rundum mit dem Berggipfel und Palmen und setzte farbige Akzente in der Landschaft. Die letzte Station, der Aufstieg des Auferstandenen in den Himmel, wird von einem eigenen Scheinwerfer beleuchtet. Insgesamt etwa 80 Stunden, schätzt Olaf Stadtmüller, hat er an der Krippe gebaut.

Installiert ist die Sendener Passinonskrippe nun unterhalb der Orgelempore, geschützt durch Glastüren. Die Kirche St. Josef ist täglich zwischen 8 und 19 Uhr geöffnet.

Themen Folgen