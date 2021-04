Diese Personen werden mit dem "Ulmer Band" geehrt

Diese Bürger, die sich um die Gemeinwesenarbeit in Ulm besonders verdient gemacht haben, wurden jetzt von OB Gunter Czisch ausgezeichnet.

Im Jahr 2021 verleiht die Ulmer Bürger Stiftung zum 22. Mal das Ulmer Band an fünf Bürger, die sich um die Gemeinwesenarbeit in Ulm besonders verdient gemacht haben. Eine Verleihung aus dem Jahr 2020 wird noch nachgeholt.

Verleihung Ulmer Band aus dem Jahr 2020: Das sind die Preisträger

Hans Supritz für sein jahrzehntelanges außergewöhnliches und herausragendes Engagement für das Gemeinwesen der Stadt Ulm für die Heimatvertriebenen sowie im politischen Bereich, insbesondere für seinen Einsatz als Bundes- und Landesvorsitzender der Landsmannschaft der Donauschwaben und als Vorsitzender seiner Heimatortsgemeinschaft Palanka an der Donau.

Ursula Bürzle für jahrzehntelanges außergewöhnliches und herausragendes Engagement für das Gemeinwesen der Stadt Ulm im sozialen Bereich, insbesondere für ihren Einsatz als Vorsitzende des Förderkreises für werdende Mütter in Bedrängnis.

Günter-Klaus Drollinger für jahrzehntelanges außergewöhnliches und her-ausragendes Engagement für das Gemeinwesen der Stadt Ulm im sozialen und kirchlichen Bereich, insbesondere für seinen Einsatz als Vorsitzender des Vereins Guter Hirte.

"Ulmer Band": Von Weltladen bis Behandlungszentrum für Folteropfer

Lothar Heusohn, bis 2016 Fachbereichsleiter für Politik – Gesellschaft – Umwelt an der Ulmer Volkshochschule., für außergewöhnliches und herausragendes Engagement für das Gemeinwesen der Stadt Ulm im politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Bereich, insbesondere für seinen mannigfaltigen Einsatz in Vereinen, Organisationen und Arbeitskreisen. Ein Auszug: Vorsitzender des Lateinamerika-Komitees Ulm, des Vereins Ulmer Weltladen und Fördervereins des Behandlungszentrums für Folteropfer Ulm.

Ulrike Moll für ihr jahrzehntelanges außergewöhnliches und herausragendes Engagement für das Gemeinwesen der Stadt Ulm im sozialen und interkulturellen Bereich, insbesondere für ihren Einsatz in der Jugend- und Flüchtlingsarbeit.

Monika Thoma für ihr jahrzehntelanges außergewöhnliches und herausragendes Engagement für das Gemeinwesen der Stadt Ulm im sozialen, kirchlichen und interkulturellen Bereich, insbe-sondere für ihren Einsatz beim Ökumenischen Besuchsdienst, in der Nachbarschaftshilfe und in der Flüchtlingsarbeit am Eselsberg.

Dieund Preisträger des Ulmer Bandes sind mit der Auszeichnung des Ulmer Bandes auch für den Deutschen Engagementpreis nominiert. Der Deutsche Engagementpreis würdigt als Dachpreis das bürgerschaftliche Engagement der Menschen in Deutschland und all jene, die dieses Engagement durch die Verleihung von Preisen unterstützen.

Diese Vereine und Organisationen erhalten das "Ulmer Band"

Im Rahmen der Vorstandssitzung der Ulmer Bürger Stiftung wurden in einer ersten Stufe folgende Vereine und Organisationen mit einer Zuwendung bedacht:

Rettungs-Ring erhält eine Anschubfinanzierung über 1000 Euro für die Ulmer Niderlassung verbunden mit der Grundausstattung für den Konferenzraum.

Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg erhält für Blickpunkt Auge Beratungsstelle eine Anerkennungsfinanzierung anlässlich des 60-jährigen Jubiläums über 2.000 Euro.

erhält für Blickpunkt Auge Beratungsstelle eine Anerkennungsfinanzierung anlässlich des 60-jährigen Jubiläums über 2.000 Euro. Phoenix Wiblingen bekommt eine Anschubfinanzierung für das Weihnachtsdorf Wiblingen in Höhe von 2.000 Euro.

bekommt eine Anschubfinanzierung für das Weihnachtsdorf in Höhe von 2.000 Euro. Arbeiter-Samariter-Bund aus Ulm bekommt einen Zuschuss für die Einführung des neuen Funksystems TETRA-BOS in Höhe von 2.400 Euro.

aus bekommt einen Zuschuss für die Einführung des neuen Funksystems TETRA-BOS in Höhe von 2.400 Euro. Lokale Agenda Ulm 21 erhält eine Anschubfinanzierung für das Projekt Parklets für alle Ulmer Bürger in der Sterngasse über 2.500 Euro. (AZ)

