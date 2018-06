vor 17 Min.

Diese Wallfahrt in Meßhofen hat eine lange Tradition

Seit 100 Jahren ist die Wannenkapelle Ziel von Veteranen und Soldatenvereinen. Das nächste Mal am Sonntag. Der Organisator spricht über die Bedeutung.

Von Jens Noll

Sehr idyllisch liegt die Wannenkapelle auf einem Hügel oberhalb von Meßhofen. Das allein ist nicht der Grund dafür, dass Veteranen- und Soldatenvereine aus der Region einmal im Jahr das Kirchlein nahe des Roggenburger Ortsteils aufsuchen. Seit inzwischen 100 Jahren ist die Kapelle Ziel einer großen Veteranenwallfahrt. Dieses Jubiläum wird am Sonntag, 24. Juni, mit der Andacht gefeiert.

Bekanntlich jährt sich das Ende des Ersten Weltkriegs, durch den zwischen 1914 und 1918 Schätzungen zufolge 17 Millionen Menschen ihr Leben verloren, in diesem Jahr zum 100. Mal. Kurz nachdem diese schreckliche kriegerische Auseinandersetzung zu Ende war, so schreibt es der Roggenburger Pater Johannes Baptist-Schmid in einem Grußwort zu der Veranstaltung am Sonntag, pilgerte Jakob Leutenmaier aus Asch zusammen mit einigen Kameraden erstmals zur Wannenkapelle, um der Muttergottes für die gesunde Rückkehr aus dem Krieg zu danken. Was in kleinem Rahmen mit Gebet und Andacht begann, entwickelte sich 1920 zur jährlichen „Kriegerwallfahrt“, später als „Veteranenwallfahrt“ bezeichnet. Organisiert wird die Veranstaltung seither, unterbrochen lediglich durch den Zweiten Weltkrieg und einige Nachkriegsjahre, vom Veteranen-, Soldaten- und Kameradschaftsverein, kurz VSK, Roggenburg. Er wurde bereits 1879 gegründet. Die Wallfahrt gilt als einer der Höhepunkte im Vereinsjahr. Am 28. Juni 1970 wurde ihr 50-jähriges Bestehen mit einer Feldmesse gefeiert, zu der etwa 1000 Gläubige kamen, um für ihre Rückkehr aus beiden Weltkriegen zu danken sowie den Gefallenen und Vermissten zu gedenken. Der ursprüngliche Begründer der Wallfahrt, Jakob Leutenmaier, starb 1972.

Auch wenn es im VSK heute keine Zeitzeugen mehr gibt, die noch im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben, hat die Veteranenwallfahrt eine große Bedeutung für den Verein. Und sie ist aus Sicht des heutigen Vorsitzenden Jürgen Löffler fest verankert in der Roggenburger Bevölkerung. Das schreibt auch Bürgermeister Mathias Stölzle im Flyer zur diesjährigen Gedenkfeier. Und er ergänzt: „Im Laufe der vielen Jahrzehnte hat diese Wallfahrt eine besondere Identität entwickelt.“

Eines ist Löffler wichtig zu betonen: „Wir sind keine Kriegsverherrlicher oder Heldenverehrer.“ Solche Aussagen bekommt er durchaus zu hören – und er wehrt sich dagegen: „Die Soldaten- und Kameradschaftsvereine stehen dafür, den Frieden zu wahren.“ Dazu gehöre das Mahnen und Erinnern.

Löffler räumt allerdings ein, dass sich viele dieser Traditionsvereine heute schwer tun, neue Mitglieder zu gewinnen. Schon allein deshalb, weil es seit dem Wegfall der Wehrpflicht weniger Soldaten gibt. Der Roggenburger Verein allerdings habe keine Probleme, seine Mitgliederzahl liege beständig bei rund 160. „Bei uns sind auch junge Leute und Frauen dabei“, sagt Löffler.

Um die 30 Vereine haben sich für die Veteranenwallfahrt am Sonntag angemeldet. Wenn das Wetter mitspielt, rechnet Löffler mit insgesamt 300 Teilnehmern. 150 bis 200 seien es für gewöhnlich jedes Jahr. Die Fahnenabordnungen der Vereine stellen sich um 13 Uhr auf, die Andacht mit Gefallenenehrung beginnt um 13.30 Uhr. Danach wird es eine Bewirtung geben mit Würsten und Getränken, Kaffee und Kuchen. „Wenn alles klappt“, sagt Löffler, „dann schenken wir auch das gute Roggenburger Klosterbier aus.“

Themen Folgen