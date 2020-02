Diese neue App soll Leben retten

Plus Bei Notfällen zählen oft wenige Minuten. Das Programm „FirstAED“ für ein „Team der Lebensretter“ funktioniert nun auch in Ulm und Umgebung.

Pro Jahr sterben etwa 50000 Menschen in Deutschland den plötzlichen Herztod. Etwa ein Fünftel von ihnen könnte gerettet werden, wenn Wiederbelebungsmaßnahmen und Herzdruckmassagen schneller einsetzen würden, sagt DRK-Rettungsdienst-Geschäftsführer David Richter. Denn beim Einsetzen von Wiederbelebungsmaßnahmen zählt jede Minute – um etwa zehn Prozent sinken die Überlebenschancen pro Minute, die vergeht, bis eine Reanimation einsetzt.

In Israel und anderen Staaten gibt es bereits seit einiger Zeit ein funktionierendes System, in Freiburg wurde die Lebensretter-App ebenfalls bereits erprobt. Das Deutsche Rote Kreuz hat dieses App-System für den Bereich des Rettungsdienstes Ulm und Heidenheim nun in ähnlicher Form aufgebaut und ausgeweitet. „FirstAED“, die Alarmierungs-App für ein „Team der Lebensretter“, funktioniert nun in Ulm und Umgebung. Ob sie auch auf bayerischer Seite kommt, ist noch unbekannt und hängt davon ab, ob das BRK mitmacht, sagt Ulms Rettungsdienstleiter Ludwig Merkle.

Durchschnittlich sieben Minuten und 30 Sekunden vergehen von der Meldung eines medizinischen Notfalls bis zum Eintreffen der Rettungskräfte am Einsatzort. Zu viel, findet Matthias Helm, der Ärztliche Direktor der Anästhesie am Ulmer Bundeswehrkrankenhaus und einer der Ideengeber von „FirstAED“. Das Wortspiel „FirstAED“ ist dabei doppeldeutig: Ausgesprochen klingt es wie „First Aid“, englisch für Erste Hilfe. Und „AED“ ist die Abkürzung für „Automatische externe Defibrillatoren“, deren Registrierung ebenfalls Teil der Aktion ist.

Die App sucht bei Notfällen Ersthelfer in der Nähe

Funktionieren wird das neue Projekt so: Wird ein Kreislaufstillstand oder Bewusstlosigkeit bei einem Patienten gemeldet, alarmiert die Leitstelle nicht nur den Rettungsdienst, sondern gleichzeitig sucht die „FirstAED“-App, die nun auf den Smartphones beim „Team der Lebensretter“ installiert ist, die drei ausgebildeten Ersthelfer, die in der Nähe des gemeldeten Ortes – mit einem Radius von etwa tausend Metern – sind. Jene zwei, die sich am nächsten am Ort des Patienten befinden, werden unmittelbar dorthin geschickt, ein dritter Helfer zum nächstgelegenen Defibrillator gelotst, den er abholen und zum Einsatzort bringen soll. Bis zu fünf Minuten hofft man auf diese Weise beim Einsatz für den Patienten einzusparen – eine Menge Zeit, wenn es ums Überleben geht.

Im „FirstAED“-System sind neben den Daten mitwirkender Helfer auch die Standorte möglichst vieler Defibrillatoren erfasst. Das vor einigen Wochen gestartete „Team der Lebensretter“ ist ein bereichsübergreifendes System, das zunächst die Daten von Mitgliedern von bestehenden ehrenamtlichen Helfer-vor-Ort-Gruppen des DRK und weiterer DRK-Helferinnen und Helfer speichert. In einer späteren Phase sollen auch andere Geeignete – beispielsweise Mitglieder anderer beteiligter Hilfsorganisationen wie der Feuerwehr und Klinikmitarbeiter – beteiligt werden und zusätzliche Lebensretter für die Mitarbeit gewonnen werden. Zudem sollen Einrichtungen, die über einen Defibrillator verfügen, diesen registrieren lassen; die Daten werden in die App integriert. Technisch umgesetzt wird diese Registrierung im Rahmen eines Smartphone-Systems „DefiMAP“.

Der Rettungsdienst wird dadurch optimiert

Von einer „Optimierung des Rettungsdienstes“ sprach Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl bei der Vorstellung des App-Systems. Strobl äußerte seine Anerkennung für die Arbeit aller Rettungskräfte. Er habe kein Verständnis für Menschen, die Rettungskräften mit Hass und Gewalt begegnen, wie dies zunehmend geschieht. Zudem bedauerte Strobl die abnehmende Selbsthilfefähigkeit in der Gesellschaft und eine gleichzeitig zunehmende Erwartungshaltung gegenüber Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten, was die Zahl von deren Einsätzen massiv erhöhe. Oft, so wurde aus Kreisen des Rettungsdienstes bestätigt, sei mit Herzdruckmassagen bei einem Notfall-Patienten noch nicht einmal begonnen worden, wenn der Rettungsdienst eintrifft.

Für die Aktion „Team der Lebensretter“ werden Sponsoren gesucht, die Einrichtung, Betrieb und Ausbau des Systems einmalig oder dauerhaft unterstützen wollen. Die App verursacht unter anderem Lizenz- und Wartungskosten, auch werden unter anderem zusätzliche Defibrillatoren benötigt.

Hier lesen Sie mehr aus Region:

Die Beach Boys spielen beim Wiley-Open-Air

Razzia mitten in Bellenberg