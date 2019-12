13:45 Uhr

Diesel ausgelaufen: Zwei Unfälle auf der A7

Vermutlich wegen ausgelaufenem Diesel haben sich am Montagnachmittag am Autobahnkreuz Ulm/Elchingen innerhalb weniger Minuten zu zwei Verkehrsunfällen ereignet.

Gegen 16.15 Uhr war ein 33-jähriger Autofahrer zunächst auf der A8 in Richtung München unterwegs und wechselte am Autobahnkreuz auf die A7 in Fahrtrichtung Würzburg. Im Kurvenbereich der Tangente kam der Wagen ins Rutschen und prallte gegen die linke Schutzplanke. Der 33-Jährige blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4500 Euro. Nur etwa fünf Minuten später befuhr eine 27-Jährige mit ihrem Wagen dieselbe Strecke. Am Ende der lang gezogenen Rechtskurve kam sie ebenfalls ins Schlingern und stieß mit dem Auto einer 22-Jährigen zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro.

Alle Unfallbeteiligten gaben an, dass sie aufgrund ausgelaufenen Diesels ins Rutschen kamen. Hinweise an die Autobahnpolizei Günzburg unter 08221/919-311. (az)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen