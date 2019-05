vor 11 Min.

Dieser Gewinn bringt doppelte Freude

Manfred Patocka aus Wullenstetten freut sich gemeinsam mit Ehefrau Renate über 1000 Euro

Den Fehler im Retro-Rätsel in unserer Ausgabe vom Samstag hat Manfred Patocka aus Wullenstetten schnell entdeckt: „Das ist mir sofort ins Auge gefallen“, sagt der 72-Jährige. Natürlich gab es 1958 noch keine Quads. Diese richtige Antwort und ein Quäntchen Glück haben dem Wullenstetter einen Gewinn von 1000 Euro beschwert – und darüber freut sich Patocka nicht alleine.

Im allerersten Moment konnte er sein Glück gar nicht glauben. „Ich war sehr überrascht“, berichtet er von dem Moment, als ihm der Gewinn am Samstag mitgeteilt wurde. „Wir waren ganz platt“, ergänzt seine Frau Renate. Manfred Patocka ist ein echter Rätselfuchs, hat unter anderem auch bei den Retro-Rätseln der vergangenen Jahre immer mitgemacht. Er habe die Zeitung am morgen immer als Erster zwischen den Fingern, erzählt Ehefrau Renate. Bis sie selbst mal einen Blick hineinwerfen kann, dauert es da manchmal auch etwas, fügt sie hinzu und lacht. Doch trotz der vielen Teilnahmen an den Rätseln: „Gewonnen habe ich eigentlich noch nie etwas – außer vielleicht einmal zehn Euro beim Lotto“, sagt der 72-Jährige.

Wofür er und seine Frau das Geld nutzen werden, wissen die beiden noch nicht – zumindest in die Urlaubskasse wird es wohl nicht fließen, denn: „Wir waren erst im April im Urlaub an der Nordsee“, verrät das Ehepaar. Dorthin fahren sie seit ein paar Jahren immer, denn Renate Patocka, die wie ihr Mann ursprünglich aus Senden stammt, ist im Norden aufgewachsen. Aber für den Gewinn finden die beiden sicherlich auch andere Verwendungsmöglichkeiten, da sind sie sich sicher. So müsste zum Beispiel der Garten mal wieder hergerichtet werden, sagt Renate Patocka.

Freuen können sich mit den beiden übrigens noch viele mehr – denn die Familie der Patockas ist groß: Fünf Kinder und elf Enkel haben die beiden. Und nächsten Sonntag – zum Muttertag – werden alle zu Besuch kommen. „Da ist das Haus wieder voll“, sagt Patocka und lacht. (aat)

