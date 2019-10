vor 24 Min.

Dieser Gewinn ist ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk

Wilma Stolz aus Senden hat richtig kombiniert und darf sich über 1000 Euro freuen

Die Rätsel in unserer Zeitung gehören für Wilma Stolz aus Senden zu ihrem Morgenritual: „Zum Frühstück gehört bei mir die Neu-Ulmer Zeitung, das Sudoko und die Kreuzworträtsel – dann kann ich in den Tag starten“, erzählt die 76-Jährige. Zweimal hat sie bereits beim Sudoku 25 Euro gewonnen, doch am Mittwoch hatte sie noch mehr Glück und durfte sich als Gewinnerin beim Bilderrätsel über 1000 Euro freuen. „Das ist ein ganz anderes Kaliber“, sagt Stolz und lacht.

Als sie vom Gewinn erfahren hat, sei sie erst einmal „platt“ gewesen. Was genau sie mit dem Geld machen will, weiß Stolz aber noch nicht: „Ich habe gar keine Ahnung.“ Ein Teil könnte in ihre Geburtstagsfeier fließen: In knapp zwei Wochen feiert sie ihren 77. Geburtstag. Der Gewinn ist somit sozusagen auch ein vorgezogenes Geschenk. Und auch, wenn Geburtstage in ihrer Familie immer groß gefeiert werden – egal ob es eine runde oder eine Schnapszahl ist – kann ein wenig Extra-Budget nicht schaden. „Aber was genau ich mit dem Geld mache, muss ich mir noch überlegen – jetzt ist erst einmal da“, sagt Stolz und lacht.

Wenn die Sendenerin nicht gerade mit einem Rätsel beschäftigt, geht sie einem ihrer anderen Hobbys nach, lesen zum Beispiel. „Ich habe Tausende Bücher gelesen“, sagt sie. Auch Karten spielt die 76-Jährige gerne: Einmal die Woche mit einer Gruppe im Seniorenhaus, dann wird Binokel gespielt, ein schwäbisches Kartenspiel. Alle 14 Tage trifft sie sich außerdem mit zwei Freundinnen zum Spielen. Bis vor Kurzem war Stolz auch in der Chorgemeindeschaft Senden dabei, hat dort 36 Jahre lang mitgesungen. Und auch in Haus und Garten falle immer einiges an Arbeit an. „Langweilig wird’s mir nie“, sagt Stolz.

Als Erstes will sie auf jeden Fall ihren beiden Kindern – die Sendenerin hat einen Sohn und eine Tochter – von dem gewonnenen Geld berichten. Die werden sicherlich genauso überrascht sein, ist sich Stolz sicher „Die sagen schon immer zu mir: ,Du und deine Rätsel‘“, sagt die 76-Jährige und lacht. (aat)