Dieser Illerberger ist ein Schnitzer aus Leidenschaft

Stephan Schwarz baut Schwibbögen aus Holz, die typisch für seine Heimat sind. Für den 70-Jährigen ist es ein Hobby, das ihm viel Präzision abverlangt

Von Ursula Katharina Balken

Ein Schwibbogen schmückt die Fensternische, auf einem Tisch steht ein Holzhaus mit Szenen aus dem Alltag von Bergarbeitern. An anderer Stelle dreht sich ein Gespann Arbeitspferde ständig im Kreis, um einen Aufzug zu betreiben, der Erz nach oben befördert. Das Prachtstück aber, das jedem Besucher im Hause Schwarz auffällt, ist ein sogenannter Heimatberg. Er zeigt verschneite Tannen auf Felsen, eine kleine Kirche mitten im Dorf und fleißige Arbeiter, die unter der Erde ihrem Tagwerk nachgehen. Und das alles im Miniaturformat. „Ja, ich bin ein richtiger Holzwurm“, sagt Stephan Schwarz und lacht. Er kreiert, baut, klebt und sägt seit vielen Jahren mit Geduld und Präzision Kunstwerke aus Holz.

Der 70-Jährige stammt aus dem Erzgebirge, dem er sich heute noch eng verbunden fühlt – wenngleich er auch schon Jahrzehnte in Illerberg lebt. Der gelernte Radio- und Fernsehtechniker entdeckte das Basteln eigentlich erst spät für sich. Krankheitsbedingt sei er im Alter von 52 Jahren Frührentner geworden. „Ich bin in kein Loch gefallen, sondern habe mir eine Beschäftigung gesucht, die mich ausfüllte“, sagt er. In seiner alten Heimat habe vor allem im Winter das Schnitzen, Basteln und Pyramidenbauen zum Feierabend dazugehört. „Mir ist dieses Hobby eigentlich zugewachsen.“ Der Werkstoff Holz habe ihn schon immer interessiert, „da lässt sich angenehm mit arbeiten“. Er baute Segelflugzeuge, zimmerte Möbel für die Wohnung, entdeckte in seinem Rentnerleben vielseitige Talente an sich. Und eines Tages fing er an, sich mit dem zu befassen, was typisch für das Erzgebirge ist.

Er bastelte Pyramiden, die immer feiner und vielseitiger wurden, bestückte sie mit kleinen Figuren, die er im Erzgebirge kaufte. Denn nachdem es die innerdeutsche Grenze nicht mehr gab, hatte er freie Fahrt. Dann machte er sich daran, typische Häuser anzufertigen, in denen er ein Leben darstellte, wie es früher war. Die Figuren bewegten sich und in den Häusern brannte sogar Licht. Wenn er einmal angefangen habe, erzählt Schwarz, sehe er immer etwas, was noch ergänzt werden könnte. Der Bastler belässt es nicht nur bei einem Vorsatz, er setzt ihn auch um.

Im Augenblick hat der 70-Jährige einen „komplexen Schwibbogen“ in Arbeit, der vor allem in der Winterzeit die Fenster vieler Menschen schmückt. Allein die Grundplatte, sozusagen das Fundament, misst etwa 90 Zentimeter. Es wird auch einen Unterbau geben mit Bergwerk. Alle Details und notwendiges Zubehör macht er in seinem Hobbyraum selbst. Mit einer Dekupiersäge schafft Schwarz etwa Minizahnräder, die später etwas in Bewegung setzen können. In der Mitte seines neuesten Bauwerks soll eine beleuchtete Hütte entstehen, drum herum gruppiert sich ein Wald, jeder Baum handgefertigt. Selbst eine kegelförmige Räucherkerze im Halter, gerade mal zwei Zentimeter hoch, fehlt nicht. Wenn es an die Feinarbeit geht, dann arbeitet Schwarz unter einer großen Lupe, damit Miniaturen auch richtig gelingen. Denn mit halben Sachen gebe er sich nicht zufrieden.

Als Material bevorzugt der Pensionär Birkenholz. „Das splittert und fasert nicht, hat keine störenden Äste und bleibt weiß.“ Nach Vorlagen arbeite er in der Regel nicht. Wenn er aber etwas Schönes sehe, dann übertrage er das Motiv mit Schwarzpause auf ein Stück Birkenholz – dann geht es ans Aussägen.

Was er für sein Hobby vor allem brauche, ist Zeit. „Es kann durchaus sein, dass es an manchen Tagen nicht so läuft, dann breche ich ab.“ Für Stephan Schwarz ist das kein Problem. Bei schönem Wetter packt er eines seiner Flugzeuge ins Auto und lässt das Modell durch die Luft kreisen. Denn auch die baut er selbst. Der Illerberger steckt voller Ideen. „Für mich ist das Jahr viel zu kurz, für das, was ich alles bauen will“, sagt er und sägt weiter am nächsten Zahnrad.