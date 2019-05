vor 1 Min.

Dieser Mann hat einen Keller voller Kaffeekannen

Plus Paul Neuhäusler aus Schießen hat den Gefäßen ein eigenes Museum gewidmet. Mehr als 1000 Exemplare zählt seine Sammlung. Er bietet sogar Führungen an.

Von Angela Häusler

Schon im Garten präsentiert Paul Neuhäusler eine kleine Auswahl seiner Sammlerobjekte: Kaffeekannen als Außendeko. Seine Passion für die bauchigen Gefäße hat der Rentner aus Schießen schon vor Jahren entdeckt und zeigt seine mittlerweile mehr als 1000 Stücke sogar in einem kleinen Kannen-Museum. „Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so einen Vogel kriege“, sagt Paul Neuhäusler schmunzelnd über sich selbst. Er hat in den vergangenen Jahren unzählige Stunden auf Flohmärkten in der Umgebung verbracht, um lohnenswerte Funde für seine Sammlung aufzuspüren.

Die nimmt in seinem Heim sowohl einen Flur als auch einen kompletten Raum ein. Die Wände des Zimmers sind fast durchgehend bestückt mit Regalen, die er dicht an dicht mit Porzellan- und Keramikkannen gefüllt hat. „Mich fasziniert einfach, wie vielseitig die Kannen sind. Und schon als Kind hat mir gefallen, wie schön so eine Kaffeetafel ist“, erzählt Neuhäusler. Wie unterschiedlich so ein alltäglicher Gebrauchsgegenstand aussehen kann, das zeigt diese Sammlung deutlich. Das älteste Exemplar stammt vom Ende des 18. Jahrhunderts Dort finden sich nämlich klassisch geformte Porzellankannen mit Blütenmuster ebenso wie solche, die in Form von Katzen oder Kühen gestaltet sind. Manche haben metallene Hüllen als zusätzliche Isolierung übergestülpt, andere verfügen gar über einen Stromanschluss, um den Inhalt warm zu halten. Und es gibt welche, die unten beheizt und von oben mit einem Kaffeefilter bestückt sind. „Das waren quasi die ersten Kaffeemaschinen“, berichtet der Sammler. Auch ein ulkig gebogenes Gedeck aus den Speisewagen der Bundesbahn in den 1960er-Jahren ist dabei, inklusive eingebautem Ablageplatz für eine Zigarette. Auch aus Übersee hat der Schießener ein paar Stücke vorrätig – etwa eine mintgrüne aus China, englisches Geschirr und Teegefäße aus arabischer Tradition. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Seine ältesten Stücke stammen vom Ende des 18. Jahrhunderts. Dazu gehört ein ockergelbes Service in achteckigem Design, zu dem neben der Kanne auch henkellose Kaffeebecher gehören – Erbstücke aus der eigenen Familie. Wo genau das Geschirr hergestellt wurde, weiß Neuhäusler nicht, denn die alten Stücke haben zumeist keine Hersteller-Kennzeichnung, höchstens eine Nummer auf der Unterseite. Der Sammler weiß: „Porzellan war früher noch was Besonderes, man holte es nur an Festtagen raus.“ Er hat sich auch mit der Herstellung und Geschichte des edlen Materials befasst. Heute hingegen seien solche Kannen kaum mehr gefragt, „man benutzt Thermoskannen, die die Wärme halten“. Er selbst fände es schade, solche schönen Stücke gar nicht mehr auf dem Kaffeetisch zu stellen. Und seine Begeisterung teilt er gerne mit anderen, zum Beispiel, indem er in seinem Reich auf Wunsch kleine Führungen veranstaltet. Das Gästebuch verzeichnet schon einige Besucher. „Es waren auch schon Busse da“, erzählt er, doch zu große Gruppen dürfen es nicht werden, denn riesig sind die Räumlichkeiten im Keller seines Hauses nicht. Vier bis fünf Tage dauert es, bis alle Stücke gespült sind Viele seiner Kannen hat Neuhäusler geschenkt bekommen, oft von Angehörigen, die die Stücke geerbt, aber keine Verwendung dafür hatten. Immer wieder bekommt er Angebote. Doch mittlerweile gehe ihm der Platz aus, sagt der Rentner. Ganz zurückhalten kann er sich manchmal aber doch nicht – zu viel Spaß macht ihm die Suche nach neuen Raritäten, „ich werde doch immer wieder schwach“. Dabei hätte er nie gedacht, dass er einmal Kaffeekannen sammeln würde. Obwohl er früher schon eine ähnliche Passion hatte: Er sammelte Bierkrüge. Der Besuch in einem Café, wo Kaffeekannen als Raumdekoration aufgebaut waren, inspirierte ihn dann zur weiteren Beschäftigung mit Kannen, Porzellan und Keramik. Dazu gehört natürlich auch das Säubern: Es dauert immerhin vier bis fünf Tage, bis er die guten Stücke allesamt gespült hat. Besucher können sich zum Besichtigen der Sammlung unter 07300/5355 telefonisch anmelden. Was es in Roggenburg sonst noch zu entecken gibt, lesen Sie hier: Die faszinierende Welt der Schmetterlinge Akrobatik auf vier Hufen - so trainieren die Voltigierer des PSV Roggenburg Die klingende Riesin in der Klosterkirche

