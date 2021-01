vor 37 Min.

„Dieser Unsinn muss ein Ende haben!“

Am Freitag tritt der UN-Atomwaffen-Verbotsvertrag weltweit in Kraft. Deutschland verstößt dann gegen Völkerrecht. Reinhold Thiel von der Ulmer Ärzteinitiative spricht über atomare Gefahren und Hoffnungen auf Änderung

Herr Thiel, Sie protestieren dagegen, dass in Deutschland trotz eines Atomwaffenverbots Atombomben gelagert und von deutschen Tornados transportiert werden. Wie groß ist Ihre Hoffnung auf ein Umdenken?

Verbot und Ächtung von Atomwaffen, auch deren Lagerung, Stationierung und Transport ist jetzt anerkanntes Völkerrecht – so, wie bei den biologischen und chemischen Waffen. Trotzdem werden in Deutschland mit Milliarden Euro neue Träger-Flugzeuge angeschafft, um von Bundeswehrpiloten neue und noch gefährlichere Generationen von Nuklearwaffen zum Einsatz zu bringen. Dieser Unsinn muss ein Ende haben! Dagegen gibt es seit 2010 ein fraktionsübergreifendes Bündnis von Bundestagsabgeordneten aus CDU/ CSU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen. Mit der Ächtung und dem damit größeren moralischen Druck steigt meine Hoffnung auf eine parlamentarische Mehrheit.

Was halten Sie von der Logik, dass der Westen zur Sicherheit Atomwaffen besitzen müsse, weil auch Russland Atomwaffen besitzt?

Diese Logik ist selbstmörderisch, veraltet und aus dem Kalten Krieg. Sie verkennt vor allem, dass die Mehrheit aller Staaten keine Atomwaffen besitzt, aber im Fall eines Atomkrieges zu den Leidtragenden zählt. Wenn wir so denken, kommen wir nie aus dem jetzigen Teufelskreis heraus, denn die Verantwortung für Abrüstung wird dabei immer auf die andere Seite geschoben. Wenn wir wirklich Frieden und Sicherheit wollen, muss sich eine Seite zuerst bewegen. Deutschland hätte Potenzial und diplomatisches Geschick, dafür Anstoß zu geben.

Müsste Deutschland nicht aus der Nato austreten, wenn es dem Verbotsvertrag zustimmt?

Es stimmt nicht, dass ein Beitritt zum Verbotsvertrag den Austritt aus der Nato bedeuten müsste. In der Nato-Gründungsakte steht nichts von Atomwaffen. Die nukleare Teilhabe ist ein strategisches Konzept, das verändert werden kann. Das hat auch schon 2001 das Bundesverfassungsgericht bestätigt. Die Atomwaffen-Doktrin ist kein unumstößliches Heiligtum. Nato-Staaten wie zum Beispiel Griechenland oder Kanada lehnen die Stationierung von Atomwaffen ab. Sie sind trotzdem respektierte Mitglieder der Nato. Deutschland könnte das auch sein.

Was, wenn Atommächte wie Russland ihre Waffen ohne atomares Gleichgewicht als Druckmittel einsetzen?

Welches atomare Gleichgewicht? Sie führen hier erneut eine Kategorie des Kalten Krieges an, der seit 30 Jahren vorbei ist. Wir haben im Jahr 2021 insgesamt neun Atomwaffenstaaten – Demokratien und Diktaturen – mit unterschiedlich großen Arsenalen und mit Sprengkräften, die das tausendfache der Hiroshimabombe übersteigen. Das gesamte Sicherheitsumfeld hat sich geändert – wir diskutieren über autonome Waffen, Cyberangriffe auf Kommunikations- und Sicherheitsnetze, „Mini-Nukes“ und das alles in stark beschleunigten Entscheidungszyklen. In diesem Umfeld stellen Atomwaffen vor allem ein Risiko dar, keine Sicherheit. Auch damals während der Kubakrise – also noch mitten im Kalten Krieg – sind sich zwar die USA und die Sowjetunion nuklear mit einem Patt gegenüber gestanden. Die Krisenlösung kam aber durch Verständigung, nämlich durch die Einrichtung des roten Telefons zwischen den Präsidenten. Verständigung ist immer noch die einzige effektive Krisenlösung.

Was ist das Verheerende an Kernwaffen?

Atomwaffen sind unvorstellbar zerstörerisch und setzen eine Unmenge an radioaktiver Belastung in die Umwelt frei. Jeder Einsatz hätte unübersehbare humanitäre Folgen. Mögliche Unfälle, Fehleinschätzungen oder kriminelle Akte gefährden uns darüber hinaus. Die Folgen machen nicht an Grenzen halt, sie sind gravierend für den Fortbestand der Menschheit, die Umwelt, die Weltwirtschaft, die Ernährung und die Gesundheit heutiger und folgender Generationen. Jeder Einsatz ist ein abscheulicher Affront gegen die Grundsätze der Menschlichkeit und des öffentlichen Gewissens.

Wie viele Atomwaffen gibt es aktuell?

Etwas weniger als 14000. Davon sind circa 4500 sofort einsatzbereit und 1800 Interkontinentalraketen stehen auf höchster Alarmstufe. Wenn das Frühwarnsystem meldet, dass ein Raketenangriff bevorsteht, werden sie gestartet. Es gibt kaum Zeit zu erkennen, ob es ein Fehlalarm oder ein echter Angriff ist.

Könnten sich mit US-Präsident Biden die Atommächte wieder annähern?

Ich halte eine Annäherung zumindest für denkbar. Aber wir sollten nicht nur auf einzelne Präsidenten schauen. Wichtig für eine nachhaltige Lösung halte ich eine weltweite Übereinkunft aller, beziehungsweise möglichst vieler Staaten für eine atomwaffenfreie Welt. Deshalb ist das jetzige Atomwaffenverbot so wichtig, weil es ab jetzt ein Teil des Völkerrechts ist und nicht nur ein einzelner Vertrag zwischen zwei Staaten, der irgendwann einmal ausläuft.

Wie kamen Sie selbst zur Ulmer Ärzteinitiative?

Ich bin auf die Initiative 1983 über das Buch „Tausend Grad Celsius – das Ulm-Szenario für einen Atomkrieg“ aufmerksam geworden. Darin beschrieben vier praktizierende Ulmer Ärzte ganz nüchtern und penibel, was passieren würde, wenn eine Megatonnen-Atombombe über Ulm gezündet werden würde – mit der Aussage: „Wir Ärzte werden Euch nicht helfen können.“ Damals hatte die deutsche Regierung noch den Irrglauben verbreitet, ein Atombombenangriff wäre überlebbar, wenn man sich nur eine Aktentasche über den Kopf hält oder sich unter einen Tisch verkriecht. Aktiv eingebracht in die Initiative habe ich mich als junger Neu-Ulmer Assistenzarzt und Vater von zwei kleinen Kindern nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl. Je mehr ich mich in die Problematik der radioaktiven Niedrigstrahlung eingearbeitet hatte, umso entsetzter bin ich geworden.

Werden Sie es noch erleben: eine Welt ohne Atomwaffen?

Ich bin kein Hellseher. Aber die Welt steckt auch voller positiver Möglichkeiten. Zum Beispiel hatte ich 1986 zu Beginn meiner politischen Aktivitäten es noch nicht abgesehen, dass Deutschland ohne Atomkraftwerke auskommen wird. Das AKW Gundremmingen wird Ende dieses Jahres als eines der letzten im Land vom Netz gehen.

Interview: Johannes Rauneker

Thiel ist Sprecher der Ulmer Ärzteinitiative, die am heutigen Mittwoch, 20. Januar, um 17 Uhr zusammen mit der Gruppe Friedensbewegt Ulm auf dem Hans-und-Sophie-Scholl-Platz in Ulm die Einführung des UN-Atomwaffenverbots-Vertrages als Völkerrecht feiert und dafür eintritt, dass Deutschland seine „nukleare Teilhabe“ beendet. Eine ungekürzte Version dieses Interviews finden Sie auf nuz.de/lokales und auf www.ippnw-ulm.de.

