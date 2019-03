vor 57 Min.

Dieses „Trucker-Babe“ behauptet sich in einer Männerdomäne

Manuela Richter aus Senden ist als Lastwagenfahrerin in einer Doku-Reihe auf Kabel eins zu sehen. Die zweifache Mutter kann Familie und Job gut vereinbaren.

Von Daniel Häfele

Wenn sie in den 40-Tonner steigt, fühlt sie sich wie die Königin der Straßen: Manuela Richter, zweifache Mutter aus Senden, fährt seit zwei Jahren für das landwirtschaftliche Lohnunternehmen Bernhard Braunger mit Sitz in Wennedach bei Ochsenhausen (Kreis Biberach). Damit hat sich die 29-Jährige einen Kindheitstraum erfüllt – und erobert nun auch die Fernsehwelt.

Ihren Lkw-Führerschein hatte Manuela Richter schon einige Jahre, als sie sich bei Braunger bewarb. „2009 habe ich angeregt durch meinen damaligen Freund beschlossen: Ich mache den Führerschein“, erzählt sie. Mit dem Gedanken hatte sie seit Längerem gespielt: „Meine Großeltern hatten einen Fuhr- und Baggerbetrieb.“ Daher wuchs sie mit Baustellenfahrzeugen auf und war häufig mit ihrem Vater unterwegs: „Für mich war früh klar: Ich möchte das machen und selber hinterm Steuer sitzen.“ Bis es so weit war, sollten noch ein paar Jahre vergehen. Auch, weil sie in diesem Zeitraum zweimal Mutter wurde.

Es gibt Unterschiede in der Fahrweise zwischen Männern und Frauen

Fuhrparkdisponent Cedric Fischer zögerte nicht lange, Manuela Richter 2017 einzustellen: „Eine Lastwagenfahrerin ist heute kein Thema mehr. Im Gegenteil: Sie erobern die Männerdomäne nach und nach.“ Unterschiede in der Fahrweise gibt es aber: „Frauen haben in der Regel einen geringeren Spritverbrauch und eine geringere Unfallquote.“ Vor Kurzem hat er eine zweite Frau eingestellt, im landwirtschaftlichen Bereich sind weitere zwei Frauen beschäftigt. Insgesamt hat der Betrieb 34 Festangestellte und 60 Aushilfskräfte.

Größtenteils ist Richter mit dem Kieslastwagen auf Straßenbaustellen im Einsatz. „Das Schöne an meinem Job ist die Freiheit – und das Alleinsein“, sagt die zierliche Frau, die regelmäßig ins Fitnessstudio geht. „Klar muss ich meine Arbeit erledigen. Aber von hier oben herunter zu blicken – man ist wie ein König beziehungsweise wie eine Königin der Straße.“ Ihre Tätigkeit als Arzthelferin reduzierte sie dafür, um immer montags mit schwerem Gefährt durch die Region brausen zu können: „Ich bin die ganze Woche über mit Menschen zusammen. Hier im Führerhaus kann ich machen, was ich möchte.“

Kabel eins suchte Kandidaten für "Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand"

Ihre Brummi-Leidenschaft spiegelt sich auch in ihrem Instagram-Profil wider. Auf der Online-Plattform veröffentlicht sie immer wieder Fotos von sich und den Sattelzügen. Darauf aufmerksam wurde der Fernsehsender Kabel eins. Dieser suchte nach Kandidatinnen für seine Dokureihe „Trucker Babes – 400 PS in Frauenhand“. Richter: „Ich dachte erst, es ist ein Fake und jemand möchte mich vergackeiern.“

Sie schrieb zurück, holte sich das Einverständnis ihres Chefs und schaffte es bald auf die Mattscheibe. Sechs Drehtage brachte sie hinter sich. Ein Fernsehteam begleitete sie auf einer Baustelle im Ulmer Donautal sowie auf mehrtägigen Fahrten nach Italien und Frankreich. Letztere Tour soll im Herbst im TV zu sehen sein.

„Die Dreharbeiten waren anstrengend, weil man ja trotzdem seine Arbeit machen muss“, berichtet Manuela Richter. Gerade auf einer Baustelle, wenn Szenen mehrmals gedreht werden, gerate sie schnell unter Zeitdruck: „Der Einblick hinter die Kulissen war aber total interessant und ich sehe jetzt viele Dinge anders.“ Die Mühe hat sich gelohnt – für Richter und den Betrieb gleichermaßen. „Die Zugriffe auf unsere Homepage und Facebookseite sind deutlich gestiegen“, schildert der Fuhrparkdisponent. „Wir haben auch viele Bewerbungen für Praktika oder Festanstellungen bekommen.“ In Zeiten, in denen Berufskraftfahrer rar sind, ist das ein hohes Gut.

Hin und wieder fahren ihrer Kinder im Lkw mit

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie stellt für die zweifache Mutter kein unlösbares Problem dar. Ein Arbeitstag dauert gerne mal 13 Stunden. „Ich lebe mit dem Papa im Wechselmodell“, schildert die 29-Jährige. Das heißt: Der fünfjährige Sohn und die vierjährige Tochter sind von Sonntagmittag bis Mittwochabend beim Vater, die anderen Tage bei ihr: „So kann sich jeder auf die Arbeit konzentrieren.“

Sollten Fahrten in der Nacht oder am Wochenende anstehen, darf sie den Nachwuchs mit zur Arbeit bringen. Dann spielen die Kinder ein Spiel, machen ein Nickerchen oder schauen einen Film auf der Liegefläche, während Mama den Lkw steuert: „Die Kinder werden damit groß und lieben das. Sie fragen auch immer, wann sie das nächste Mal mit dürfen.“ Wenn die Kleinen zu sehr quengeln, holt sie die Oma ab.

Eine größere Herausforderung ist für Manuela Richter da schon die Enge auf den Baustellen, wie sie aus ihrem Alltag berichtet. Manchmal müsse sie mit dem Sattelzug mehrere Kilometer rückwärts fahren, was nicht immer leicht sei. Hinzu kommt, dass sie keinen festen Lastwagen hat und sich deshalb auf verschiedene Modell einlassen muss.

„Wenn ich auf neue Baustellen komme, muss ich mich total beweisen“, erzählt die Sendenerin, die auch in der Feuerwehr aktiv ist. Ihr Geschlecht sei dann aber kein Thema mehr: „Natürlich hat man einen gewissen Frauenbonus, den man aber nicht immer will.“ Hilfe nimmt sie nur an, wenn es gar nicht mehr anders geht: „Ich will dann schon auch meinen Mann stehen.“