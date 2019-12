vor 17 Min.

Diskussion um Baulücke in Bubenhausen

Ausschuss lehnt Mehrfamilienhaus ab

Sinnvolle Nachverdichtung oder zu massive Bebauung? Über ein Mehrfamilienhaus, mit dem eine Baulücke an der Rufenbergstraße in Bubenhausen geschlossen werden soll, hat der Weißenhorner Bauausschuss am Montagabend ausführlich diskutiert. Mit einer Bauvoranfrage wollte der Antragsteller abklären, ob das geplante Wohnhaus vom geltenden Bebauungsplan abweichen darf. Vor der Sitzung hatte auf dessen Wunsch noch ein Ortstermin stattgefunden. In der Nachbarschaft ist das Projekt umstritten, Anwohner haben Unterschriften gesammelt, weil das Haus größer werden soll als die Gebäude daneben.

Die Pläne sehen zwei Geschosse zuzüglich Dach- und Kellergeschoss vor, der Bebauungsplan setzt für das Grundstück allerdings eine eingeschossige Bebauung fest. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite hingegen sind zweistöckige Gebäude zulässig. Aus Sicht der Stadtverwaltung ist das Mehrfamilienhaus in den geplanten Dimensionen zu massiv, weshalb sie vorschlug, das Vorhaben abzulehnen.

Doch Michael Schrodi (CSU) sprach sich klar dafür aus. Es sei wichtig, in Zeiten der Wohnraumknappheit solche Bauprojekte zu realisieren, auch wenn Bebauungspläne, die vor Jahrzehnten erstellt wurden, dagegen sprechen. Der Bau eines Mehrfamilienhauses an der Stelle sei zeitgemäß, auch gebe es ja bereits Gebäude gleicher Höhe in der Umgebung. Neben Schrodi sahen auch weitere Stadträte in dem Vorhaben eine sinnvolle Möglichkeit der Nachverdichtung, es wurde auch der Vorschlag geäußert, den Bebauungsplan gegebenenfalls zu ändern. Johannes Amann (WÜW) störte sich jedoch massiv an Schrodis Aussagen und betonte, dass auch alte Bebauungspläne noch ihre Gültigkeit besitzen und man Rücksicht auf die Anwohner nehmen müsse.

In einer weiteren Wortmeldung kritisierte Schrodi, dass man in Weißenhorn bezahlbaren Wohnraum schaffen wolle, aber nicht bauen könne: „Es gibt in Weißenhorn kein Bauvorhaben mehr, wo der Nachbar nicht dagegen ist.“ Nach dem könne man heutzutage nicht mehr gehen, ergänzte Schrodi. Daraufhin sagte Amman sichtlich verärgert: „Natürlich ist es wichtig, dass man enger baut. Aber man darf in einem Gremium nicht sagen: Wir werfen nun alles über den Haufen.“

Eine Mehrheit fand das Projekt letztlich nicht. Neun Räte folgten dem Vorschlag der Verwaltung, das Einvernehmen zu verweigern, sechs stimmten dagegen. (jsn)

