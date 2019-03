29.03.2019

Diskussion um das neue Denkmal

Wie an NS-Opfer erinnert werden kann

Unter dem Motto „Erinnern braucht Menschen und einen Ort“ findet am Montag, 1. April, um 19 Uhr, im Club Orange der Ulmer Volkshochschule ein Bürgergespräch statt. Das Denkzeichen ist dem Gedenken an die Verfolgung von Menschen mit Krankheiten und Behinderungen im Nationalsozialismus gewidmet. Ihre Verfolgung hatte in Ulm eine Dimension, die bislang kaum öffentlich wahrgenommen wurde: 1155 Menschen wurden zwangsweise unfruchtbar gemacht, über 160 Menschen ermordet.

Das Erinnerungszeichen wird wie berichtet im Herbst am Gebäude des Landgerichts Ulm an der Olgastraße errichtet, weil hier das Erbgesundheitsgericht untergebracht war und sich in unmittelbarer Nähe auch das Staatliche Gesundheitsamt befand. Beide Institutionen waren unmittelbar an den Verbrechen beteiligt.

Mit dem Denkmal mitten im Stadtzentrum sollen die Opfer gewürdigt und auch Informationen über die Tathintergründe vermittelt werden.

Für das Bürgergespräch stellen die Initiatoren zunächst die historischen Hintergründe und den aktuellen Projektstand vor, bevor es dann viel Raum zum Austausch gibt. Die Veranstaltung ist zudem als Einladung gedacht, sich aktiv einzubringen und für das Projekt zu engagieren. (az)

