Diwog-Gründung: Bahn frei für bezahlbare Wohnungen

Die Nersinger Räte beschließen die Gründung einer gemeinsamen Wohnbaugesellschaft mit der Nuwog und Elchingen – und haben ein erstes Projekt im Auge.

Von Ariane Attrodt

Freude und auch ein Stück weit Erleichterung herrschten bei Nersingens Bürgermeister Erich Winkler in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Dienstagabend. Denn auf der Tagesordnung stand die Gründung der Donau-Iller-Wohnungsgesellschaft, kurz: Diwog, bei der sich die Gemeinden Nersingen und Elchingen mit der Neu-Ulmer Wohngesellschaft (Nuwog) zusammentun. Diesem Schritt haben die Räte einstimmig zugestimmt – und Nersingen bereits das erste Wohnprojekt, das umgesetzt werden soll, im Auge.

Oft habe Rathauschef Winkler angesichts der zahlreichen Gespräche während der vergangenen zwei Jahre gedacht: „Jetzt haben wir’s.“ Doch: „Es gab immer irgendwo einen kleinen Hänger.“ Eine solche Gesellschaft auf den Weg zu bringen sei eben rechtlich nicht ganz einfach, so der Bürgermeister. Dennoch: „Es ist gut, wenn Kommunen das Thema sozialer Wohnungsbau selbst in die Hand nehmen.“ Oft habe er das Gefühl, die Politik rede zwar sehr viel davon, was man alles machen kann. „Aber dadurch allein entstehen keine Wohnungen.“

Zudem, so räumte Winkler ein: „Wir haben eigene Grundstücke und Immobilien, die wir momentan eher schlecht als recht verwalten.“ Dazu fehle in der Gemeinde das Personal und letzten Endes auch das Fachwissen. Das soll bei der Kooperation die Nuwog liefern. Deren Geschäftsführer Andreas Heipp betonte: „Wir sind im Wesentlichen der Kompetenzträger. Wir wollen als Partner zur Seite stehen, aber nicht in dem Sinne an den Immobilien der Gemeinde verdienen.“



Diwog: Nersingen, Elchingen und Nuwog wollen Partner auf Augenhöhe sein

Einbringen wird jeder der drei Gesellschafter 40000 Euro. Winkler erklärte: „So wird auch nach außen hin klar, dass wir in der Gesellschaft Partner auf Augenhöhe sind.“ Welche Kosten auf die Gemeinde zukommen, das habe sie selbst in der Hand, erläuterte Heipp den Räten: „Sie haben nur die Projektkosten für die nächste Maßnahme.“ Denn Fixkosten wie Mitarbeiter und Gebäude fielen nicht an, da diese sowieso über die Nuwog laufen.

Jedes Bauprojekt wird vorab auf seine Wirtschaftlichkeit geprüft. „Wir wollen ja nicht, dass Projekte entstehen, die die Gesellschaft belasten“, so Heipp, der zumindest in den Anfangsjahren der eingetragene Geschäftsführer der Diwog sein wird. Angesichts der Befürchtung von Rat Franz Merkle (CSU), was passiere, wenn die Gesellschaft in Schieflage gerate, beruhigte Heipp, dass es viele Möglichkeiten gebe, einer Insolvenz vorzubeugen.

Als Einnahmen werden später die Mieten verbucht. Beim Thema Überschüsse betonte Heipp: „Es ist dringend zu empfehlen, Jahresüberschüsse in der Gesellschaft zu belassen und Rücklagen zu bilden.“ Er fügte jedoch hinzu: „Am Ende hat die einzelne Gemeinde das Sagen.“

Diwog-Gründung: Im November geht es zum Notar

In Nersingen könnte auch recht schnell das erste Projekt der Diwog umgesetzt werden: „In Straß haben wir tatsächlich etwas im Auge“, wie Bürgermeister Winkler gestern auf Nachfrage unserer Zeitung sagte. Das Grundstück gehört der Gemeinde zwar noch nicht, mit dem Eigentümer ist man sich aber „grundsätzlich mündlich einig“, so Winkler. Gekauft würde das Land dann direkt über die Diwog, ein Mehrfamilienhaus mit um die zehn Wohnungen – so die grobe Planung – soll darauf entstehen.

Die genauen Details, zum Beispiel, ob mehrere Häuser in verschiedenen Bauabschnitten errichtet werden, stehen noch aus. „Als nächsten Schritt werden wir den Kauf unter Dach und Fach bringen – auf jeden Fall noch in diesem Jahr“, erklärte Winkler, der optimistisch einschätzt, dass das Projekt 2019 umgesetzt werden kann. Vorher geht es aber erst einmal zum Notar: Dort soll Mitte November der Vertrag zur Gründung der Diwog offiziell unterzeichnet werden.

