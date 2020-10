30.09.2020

Donaubad Neu-Ulm weitet die Öffnungszeiten aus

Beim Donaubad in Neu-Ulm verändert sich was.

Beim Betriebs- und Hygienekonzept im Donaubad in Neu-Ulm gibt es in den Bereichen Erlebnisbad und Sauna mehrere Änderungen.

Im Donaubad in Neu-Ulm gibt es ab Samstag, 3. Oktober, in den Bereichen Erlebnisbad und Sauna mehrere Änderungen beim Betriebs- und Hygienekonzept. „Die Änderungen sollen zunächst bis Ende März gelten, sofern sich die Pandemie-Gegebenheiten dazwischen nicht wieder ändern“, erklärte Martin Paul, Marketingleitung der Donaubad Ulm/Neu-Ulm GmbH.

Im Erlebnisbad wird die Öffnungszeit bis 22 Uhr verlängert. Die neuen Zeiträume sind nun der Badetarif Vormittag von 9 bis 13 Uhr und der Badetarif Tag von 14 bis 22 Uhr. „Wir hatten große Nachfrage nach einem langen Tagestarif für das Erlebnisbad, welche besonders von Familien gestellt wurde“, berichtet Martin Paul.

„Ab sofort haben wir daher einen langen Zeitraum im Angebot. Kunden können in diesem die Erlebnisbad-Anlage zwischen 14 und 22 Uhr nutzen. Zwischen dem Badetarif am Vormittag und Nachmittag werden, wie bisher, Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen durchgeführt“, so Paul weiter. Als Sonderangebot gibt es ab 3. Oktober täglich ab 18 Uhr einen vergünstigten Abendtarif.

Donaubad Neu-Ulm: In der Sauna wird auf drei Besuchszeiträume umgestellt

In der Sauna wird ab Samstag von bisher zwei auf drei Besuchszeiträume umgestellt: Saunatarif Vormittag von 9 bis 13 Uhr, Saunatarif Tag von 13.30 bis 17.30 Uhr und Saunatarif Abend von 18 bis 22 Uhr. „Aufgrund der Kapazitätsobergrenze in der Sauna versuchen wir, mit einem weiteren Zeitraum mehr Gästen einen Besuch in der Sauna-Anlage zu ermöglichen. Hier kam es in der jüngsten Vergangenheit bereits vermehrt zu Engpässen, obwohl uns die kalten, besuchsstarken Tage noch bevorstehen“, erläutert der Marketingleiter.

Um bei Corona-Verdachtsfällen dem Gesundheitsamt die geforderte Nachverfolgung der Infektionsketten zu ermöglichen und die Besuchszahlen-Obergrenze einhalten zu können, benötigen Kunden vor ihrem Eintritt wie bisher auch eine kostenlose Online-Reservierung auf www.reservierung.donaubad.de. Der Kauf der Eintrittskarte erfolgt gegen Vorlage der kostenfreien Reservierungsbestätigung an der Kasse am Eingang. (az)

