Donautal: Nach der Baustelle ist vor der Baustelle

Die Arbeiten an der B311 sind fertig, am Wochenende wird am Kuhbergring gearbeitet. Dort muss alles ineinander greifen, damit die wichtige Straße ab Montag befahren werden kann.

Von Thomas Heckmann

Rings um das Ulmer Donautal wird im Straßenbau hart gearbeitet. Die Sperrung der B311 wurde pünktlich am Montagmorgen aufgehoben, am Wochenende folgt die Sperrung des Kuhbergrings für die nächsten Bauarbeiten.

In einwöchiger Dreischicht-Arbeit wurde die Bundesstraße 311 an der Brückenbaustelle Benzstraße an das neue Fahrbahnniveau angepasst. Die Straße musste um rund einen halben Meter angehoben werden, damit die neue Brücke über die Bahnstrecke auch von der Bundesstraße aus erreicht werden kann. Dazu wurde die komplette Kreuzung weggebaggert, aufgefüllt und alles neu angepasst. Am Montagmorgen war alles asphaltiert und auch eine provisorische Fahrbahnmarkierung ist vorhanden. Nun müssen noch die Ampelanlage und die Wartehäuschen an den Bushaltestellen neu aufgestellt werden und der Gehweg an der Südseite der Bundesstraße neu angelegt werden. Das Ende der Bauarbeiten und die Eröffnung der neuen Benzbrücke ist für Ende Juni geplant.

Viele Baustellen in Ulm

Am Freitag startet die nächste Großbaustelle: Mit einem engen Zeitplan wird der Kuhbergring zwischen der Daimlerstraße und dem Egginger Weg mit einer neuen Fahrbahndecke versehen. Gleichzeitig wird zwischen Egginger Weg und Jörg-Syrlin-Straße die Fußgängerbrücke wieder eingehängt, nachdem die Sanierung der beschädigten Brückenpfeiler termingerecht fertig wurde. Ein Muldenkipper, der die Brücke gerammt hatte, hatte die Schäden verursacht.

Unter der Leitung des städtischen Abteilungsleiters Gerhard Fraidel muss am Wochenende alles perfekt ineinandergreifen, damit die wichtige Tangentenverbindung am Montagmorgen um vier Uhr wieder befahren werden kann. Am Freitag um 19 Uhr beginnen zwei große Asphaltfräsen am Kuhberg mit der Arbeit. Das abgefräste Material wird mit 16 Lastwagen im Pendelverkehr zum Recycling ins Asphaltmischwerk gebracht. Mehrere Kehrmaschinen machen den Untergrund sauber, bevor am Samstag ab sechs Uhr morgens mit dem Asphaltieren begonnen wird. Bis zum Sonntagmittag werden 3500 Tonnen Asphalt neu auf die Straße gebracht, danach noch das Bankett gerichtet und die Fahrbahn provisorisch markiert bis zur Freigabe am Montagmorgen.

Gleichzeitig fahren am Freitagabend nur 200 Meter weiter nördlich der Baustelle wieder zwei große Mobilkräne vor. Über Nacht werden die Kräne mit jeweils 500 Tonnen Hublast aufgebaut, um den 38 Meter langen Fußgängersteg, der über den Winter neben dem Kuhbergring lagerte, wieder auf die sanierten Brückenpfeiler aufzusetzen.

Der Verkehr muss über das Wochenende über die B10 und das Stadtgebiet ausweichen.

