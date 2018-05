07.05.2018

Doppelkonzert begeistert Zuschauer

Bläserphilharmonie hat Gäste aus Afrika

Zwei musikalische Welten sind am Freitagabend vor annähernd 1000 Besuchern im Ulmer Congress Centrum (CCU) aufeinandergetroffen – und das in doppelter Hinsicht: nämlich Musik vom europäischen und vom afrikanischen Kontinent sowie sinfonische Blasmusik und Chorgesang. Akteure des vom Publikum mit wahren Applaussalven bejubelten Doppelkonzerts waren zwei Jugendensembles: die Junge Bläserphilharmonie Ulm (JBU) unter Leitung von Josef Christ und der Drakensberg Boys Choir unter dem Dirigenten Bernard Krüger. Vor allem der zweite Konzertteil – „Woza, Africa!“, eine durch Gesang und Choreografie, Fulminanz und voller Empathie bestechend vorgetragene Hommage des Chores an das in weiten Teilen Südafrikas viel zu spärliche Wasser und die dafür reichlich vorhandene Wildnis – riss die zahlreichen Besucher zu stehenden Ovationen hin.

Der aus rund 60 schwarzen und weißen Jugendlichen im Alter zwischen elf und 16 Jahren bestehende Chor beantwortete mit dem Gastspiel einen Besuch der Ulmer im vergangenen Jahr. Die JBU war im Sommer 2017 im Rahmen ihrer Konzertreise durch Südafrika auch in Durban und im 250 Kilometer östlich davon liegenden Drakensberg aufgetreten.

Die Südafrikaner reisten von Ulm aus weiter zu einem Konzert nach Salzburg. In dieser Woche nimmt der vielfach international ausgezeichnete Boys Choir am Europäischen Festival der Jugendchöre im schweizerischen Basel teil. (az)