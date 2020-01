vor 21 Min.

Doppelt Grund zur Freude

Döndü und Gazi Dirican sind seit 60 Jahren verheiratet. Für die beiden Vöhringer ist das nicht der einzige wichtige Jahrestag

Das ist schon ein Doppeljubiläum, das Döndü und Gazi Dirican gerade feiern können. Das Ehepaar ist seit 60 Jahren verheiratet und lebt seit 50 Jahren in Deutschland. Zur Diamantenen Hochzeit überbrachte Bürgermeister Karl Janson die Glückwünsche der Stadt.

Das Paar hat vier Kinder, neun Enkel und fünf Urenkel. Auf ihre Familie sind beide sehr stolz und sie sind glücklich, dass sie sich so gut untereinander verstehen. Der Bruder von Gazi Dirican holte den Jubilar vor 50 Jahren nach Vöhringen, wo er bei den Wieland-Werken einen Arbeitsplatz fand. Kennengelernt haben sich die Eheleute in Vöhringen. Döndü Dirican liebt Deutschland, wie auch ihr Mann. Aber ihm fehlen ab und zu die Freunde, mit denen er Karten spielen kann. Beide fühlen sich sicher hier. „Wir fühlen uns geehrt, dass der Herr Bürgermeister uns besucht.“ Das kennen sie aus ihrem Heimatland nicht. Aber sie haben der Türkei nicht ganz den Rücken gekehrt. Sehr oft sind sie für ein halbes Jahr „drüben“, wie sie sagen, und die andere Jahreshälfte verbringen sie in Vöhringen. Döndü hat als Schneiderin gearbeitet. Ihr Mann war bei Wieland in der Abteilung für Leichtmetalle. Das runde Ehejubiläum wird im Familienkreis gefeiert und die Nachbarn kommen zum Gratulieren. (ub)

