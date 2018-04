00:34 Uhr

Doppelte Einführung für dreiteilige Oper

Workshop und Matinee zu Matthias Kaisers letzter Inszenierung im Großen Haus

Vor der Premiere des Musiktheater-Abends „Die glückliche Hand / Dahinströmen, singend / Carmina Burana“ findet ein zweiteiliger Workshop statt, der allen Interessierten weiterführende Informationen liefert. Beim ersten Workshoptermin am Samstag, 5. Mai, um 17 Uhr erläutert der leitende Musiktheaterdramaturg Benjamin Künzel die Werke und spricht über deren Hintergründe und Komponisten. Am darauffolgenden Samstag, 12. Mai, erhalten die Workshopteilnehmer Gelegenheit, eine Bühnen-Orchester-Probe zu besuchen, die schließlich musikalisch auf die Premiere einstimmt. Treffpunkt ist um 9.45 Uhr an der Theaterpforte. Karten gibt es an der Theaterkasse.

Am Sonntag, 6. Mai, findet um 11 Uhr im Theaterfoyer die Matinee zu der Produktion statt. Das Team um Regisseur Matthias Kaiser, der letztmals als Operndirektor am Theater Ulm inszeniert, erläutert das Konzept und Solisten präsentieren Kostproben des dreigeteilten Abends mit Musik von Arnold Schönberg, Gerhard Stäbler und Carl Orff. Karten für die Matinee sind ausschließlich an der Tageskasse erhältlich.

Premiere von „Die glückliche Hand / Dahinströmen, singend / Carmina Burana“ ist am Donnerstag, 17. Mai, um 20 Uhr im Großen Haus. (az)

Restkarten gibt es an der Theaterkasse, Telefon 0731/1614444, E-Mail theaterkasse@ulm.de, im Service-Center Neue Mitte, online unter theater.ulm.de oder an der Abendkasse.

Themen Folgen