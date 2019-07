vor 41 Min.

Doppelter Raub in Ulm: Messerstecher und Zoff um Kippen

In der Nacht von Freitag auf Samstag musste die Polizei gleich zu zwei Räuber-Tatorten ausrücken.

Ein 17-Jähriger wurde am Freitagabend im Bereich Fort Unterer Eselsberg Opfer mit einem Messer bedroht. Der Jugendliche traf nach Angaben der Polizei gegen 20.35 Uhr auf einen ihm unbekannten Mann, der ein Messer zückte und die Herausgabe von Wertsachen forderte. Der 17-jährige wehrte sich körperlich gegen den Räuber. Bei dem Handgemenge stach der Unbekannte auf sein Opfer ein. Der Jugendliche hatte Glück im Unglück und erlitt bei dem Überfall nur leichtere Verletzungen. Der Räuber ließ schlussendlich von seinem Opfer ab und flüchtete. Die Kriminalpolizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen.

Verletzt und ausgeraubt wegen einer Schachtel Zigaretten

Verletzt und ausgeraubt wurde auch ein 41-jähriger Mann in der Nacht von Freitag auf Samstag. Abgespielt hat sich das Ganze in Böfingen im Übergang vom Heinz-Feuchter-Weg auf den Erika-Schmid-Weg gegen 23.30 Uhr. Der 41-jährige war auf dem Heimweg von einer Straßenbahnhaltestelle, als er unvermittelt von einer Gruppe Jugendlicher angesprochen wurde. Wie die Polizei mitteilt, forderte die Gruppe die Herausgabe von Zigaretten, was der Mann verweigerte. In der weiteren Folge wurde den 41-jährige zu Boden geschlagen und einer Packung Zigaretten beraubt. Bei dem Vorfall zog sich der Geschädigte leichtere Verletzungen zu, welche ärztlich behandelt worden mussten. (az)

