Doppelter Rekord beim US-Car-&-Bike-Treffen in Ulm

Mehr als 500 Fahrzeuge und unzählige Besucher im Donautal: Die Veranstalter sind begeistert und freuen sich aufs nächste Jahr.

Von Roland Furthmair

„Das ist absoluter Rekord, der gesamte Parkplatz ist voll, mehr geht einfach nicht mehr“, freute sich Bernd Ruetz vom veranstaltenden Ulmer Motor Club (UMC) über die vielen Teilnehmer mit ihren außergewöhnlichen US-Boliden beim 6. US-Car-&-Bike-Treffen des UMC-DMV im Ulmer Donautal.

Mit mehr als 500 Fahrzeugen und unzähligen Besuchern über den Tag verteilt war kaum zu rechnen. „Unsere 40 Helfer sind unentwegt im Einsatz, unser gesamtes Team ist ja gut eingespielt“, schilderte Ruetz. Der reibungslose Ablauf bis zur Siegerehrung mit Pokalübergabe war perfekt organisiert. Bei freiem Eintritt für Besucher und Teilnehmer waren auf dem Iveco-Gelände neben extravaganten Harley-Davidson-Bikes vor allem die überdimensionalen US-Cars Hingucker. Beispielsweise das Feuerwehr-Unikum „American-La-France“, einst 1977 in New York erstmals zugelassen und zuletzt 2009 noch in Norwegen im Einsatz, ist mit seinem 9,3-Liter-Hubraum-Motor und mehr als 300 PS allein schon durch den Diesel-Zwei-Takter-V8-Motor ein Kuriosum, die 33 Meter lange Drehleiter war vor mehr als 40 Jahren jedenfalls außergewöhnlich.

US-Car-&-Bike-Treffen lockt viele ins Ulmer Donautal

Musik, Tanz und Show, zahlreiche Verkaufsstände mit diversem Zubehör garantierten ebenso Abwechslung wie die Band „Paddy & The Rocking Rebels“ sowie im Anschluss daran „Special Guest from Florida Key West Gerd Rube“, der auf seiner Tournee beim Abstecher im Ulmer Donautal gefeiert wurde.

Nach der Siegerehrung hatten einige Teilnehmer noch einen beachtlichen Heimweg vor sich, der „Jeep-Club Tirol“ machte sich in Richtung Innsbruck auf den Weg, die Bodensee-Crew hatten ihre Heimatgaragen teils bis in der Schweiz noch vor sich. „Wenn wir weiterhin so ein tolles Wetter haben, können wir uns ja im nächsten Jahr auf was gefasst machen“, blickte Ruetz schon mal voraus.

