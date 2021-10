Eine Klinik aus Zelten: 400 Soldaten proben in Dornstadt den Ernstfall

Plus 400 Soldaten proben in Dornstadt, wie sie ein mobiles Krankenhaus transportieren, aufbauen, betreiben können. Sie müssen NATO-Anforderungen erfüllen.

Eine Woche lang üben und zeigen 400 Soldaten des Dornstadter Sanitätsregiment 3, wie sie ein komplettes Krankenhaus transportieren, aufbauen und betreiben können. Um in den nächsten drei Jahren die Anforderungen der NATO erfüllen zu können, müssen die Dornstadter Soldaten den Prüfern zeigen, dass sie alle Vorschriften einhalten und mit dem Material umgehen können.