Gefahrgutunfall an A8: Straßenwalze fährt über Messgerät mit radioaktivem Material

Bei Arbeiten an der A8 wurden Messungen mit einer Sonde durchgeführt, in der sich radioaktives Material befindet. Doch dann fährt eine Straßenwalze über das Gerät.

Einsatz- und Rettungskräfte sind am Montag zu einem Gefahrgutunfall auf der A8 bei Dornstadt ausgerückt. Eine Straßenwalze war über ein Messgerät mit radioaktivem Material gefahren. Nach Angaben der Polizei bestand jedoch keinerlei Gefahr für Menschen und Umwelt.

Gegen 12.30 Uhr führte demnach ein Arbeiter Messungen mit einer sogenannten Isotopsonde im Baustellenbereich an der A8-Anschlussstelle Ulm-West durch. Ein weiterer Arbeiter war dort mit einer Straßenwalze zu Gange, doch der sah den Mann mit der Sonde nicht. Dieser konnte noch zur Seite gehen. Die Sonde aber konnte er nicht mehr beiseite schaffen.

Die Walze überfuhr die Sonde, in der sich radioaktives Material befand. Die Feuerwehr rückte an und führte Messungen an der beschädigten Sonde durch. Diese ergaben, dass keinerlei Gefahr für Menschen und Umwelt bestand.

Nach Abschluss der Messungen konnte die Sonde wieder in ihren Transportbehälter verbracht werden. Es gab keinerlei Verletzte. Auch war der Verkehr auf der A8 von den Einsatzmaßnahmen nicht betroffen. (AZ)