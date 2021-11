Lachatrapper Dornstadt planen alle Veranstaltungen mit 2G-Regeln

Plus In Dornstadt übernehmen Prinzessin Heike I. und Prinz Dieter III. die Herrschaft über die Lachatrapper. Bei der Inthronisierung galten strenge Regeln.

Beim Einlass mussten die Gäste neben der Eintrittskarte noch Ausweis und Impfpass oder Genesen-Nachweis vorzeigen. Drinnen herrschte Maskenpflicht, bis man auf seinem Platz saß. "Wie wenn man Essen geht", sagt Thomas Pohland, der Präsident der Lachatrapper Dornstadt. Die Inthronisierung von Heike und Dieter Geiger als Prinzen-Paar des schwäbisch-alemannischen Vereins fand unter 2G-Regeln statt. Nur auf der Bühne durften die Mitglieder der Tanzgruppen und die anderen Künstler sowie die Moderatoren auf einen Mund-Nase-Schutz verzichten.