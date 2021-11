Streusalz für die A8: Der Vorrat der Autobahnmeisterei reicht für den Winter

Plus Rund 4000 Tonnen Streusalz lagern in der Autobahnmeisterei. 35 Beschäftigte kümmern sich darum, dass die A8 zwischen Mühlhausen und Elchinger Kreuz frei bleibt.

Rund 4000 Tonnen Streusalz lagern in den Hallen der Autobahnmeisterei Dornstadt und die reichen für einen ganzen durchschnittlichen Winter auf der A8. Georg Gotterbarm, der Leiter der Autobahnmeisterei, konnte dem Ulmer Landtagsabgeordneten Martin Rivoir ( SPD) am Montag einen optimal vorbereiteten Betrieb zeigen.