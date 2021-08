Unfall in Dornstadt: E-Bike-Fahrerin nach Kollision mit Auto schwer verletzt

In Dornstadt prallen ein Auto und ein E-Bike zusammen. Die Radfahrerin wird bei dem Unfall schwer verletzt.

Bei einem Unfall am Montagmittag in Dornstadt ist eine E-Bike-Fahrerin schwer verletzt worden. Die 52-Jährige kam in ein Krankenhaus.

Gegen 13.30 Uhr fuhr die Frau mit ihrem E-Bike in der Tomerdinger Straße in Richtung Tomerdingen. In der Hauffstraße war eine 39-Jährige mit ihrem Auto unterwegs. Die Radfahrerin achtete nach Polizeiangaben an der Kreuzung nicht auf die Vorfahrt der Autofahrerin. Es kam zum Zusammenstoß.

Die Lenkerin des E-Bike trug bei dem Unfall schwere Verletzungen davon. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 5000 Euro. (AZ)