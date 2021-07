Neu-Ulm

vor 39 Min.

Impf-Debakel bei Hausarzt Kröner? Erste Ergebnisse zur Wirksamkeit liegen vor

Könnten die Impfungen bei Dr. Kröner womöglich wirkungslos gewesen sein? In der Praxis in Pfuhl läuft eine riesige Rückrufaktion.

Plus Nach der Kühlschrank-Panne in der Praxis von Dr. Christian Kröner liegen nun weit über 100 Ergebnisse der Antikörpertests vor. Waren die Corona-Impfung beim Pfuhler Hausarzt wirksam?

Von Michael Kroha

"Willkommen in der Hölle", ist das neue "Hallo" bei Dr. Christian Kröner. Seit bekannt ist, dass in seiner Praxis die Impfstoffe im Kühlschrank um wenige Grad zu warm gelagert waren und dadurch womöglich die Wirksamkeit verloren gegangen sein könnte, schläft der selbsternannte "Impfluencer" nicht mehr viel. So auch in der Nacht auf Dienstag, als er Hunderte bis Tausende Betroffene über die Panne informierte. Und auch jetzt, in der Nacht auf Donnerstag. Per SMS teilt er kurz vor Mitternacht mit: "Es gibt frische Antikörperdaten". Wie steht es also um die Wirksamkeit der gut 5000 Impfungen?

