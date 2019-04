19.04.2019

Drei Buben haben wohl Kellerbrand verursacht

Am Mittwoch brennt es im Keller eines Mehrfamilienhauses, Menschen müssen aus dem Gebäude geholt werden. Die Kripo stößt bei den Ermittlungen auf drei Buben.

Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Ludwigsfeld hat es am Mittwochnachmittag gebrannt. Wie berichtet, sind nach Angaben der Polizei mehrere Gegenstände in Brand geraten.

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Dabei erhärtete sich der Verdacht der Brandstiftung gegen drei Buben aus der Nachbarschaft im Alter von sechs, sieben und acht Jahren. Diese zündelten laut Kripo im Keller mit Zeitungen, sodass es zu einer größeren Rauchentwicklung im gesamten Treppenhaus kam, und flüchteten im Anschluss aus dem Anwesen.

Bewohner werden per Drehleiter aus Gebäude geholt

Die Folgen des Zündelns am Mittwoch waren nicht unerheblich: Starker Rauch bildete sich im gesamten Treppenhaus. Beim Feuerwehreinsatz gegen 15 Uhr mussten die 18 Bewohner des dreistöckigen Gebäudes mittels Drehleiter und Schutzhauben aus dem Gebäude geholt werden. Sieben Bewohner erlitten durch den Vorfall eine leichte Rauchgasvergiftung und mussten vom Rettungsdienst vor Ort behandelt werden.

Das Gebäude konnte nach Belüftung durch die Feuerwehr wieder betreten werden und ist weiterhin bewohnbar. Der Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf etwa 10000 Euro. (az)

