17:21 Uhr

Drei Menschen werden bei Autounfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall sind in der Nacht am frühen Sonntag vier Menschen verletzt worden, drei davon schwer.

Im Donautal sind in der Nacht zum Sonntag zwei Autos zusammen zusammengestoßen. Die Straße zwischen Einsingen und Grimmelfingen wurde zwei Stunden voll gesperrt.

Bei einem Unfall nahe dem Ulmer Donautal sind in der Nacht zum Sonntag gegen zwei Uhr vier Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war eine 23-jährige VW-Fahrerin auf der Bundesstraße 311 stadteinwärts unterwegs. Auf der Anhöhe nach der Einsinger Kreuzung wollte die junge Frau in einer unübersichtlichen Linkskurve trotz Überholverbot einen Bus überholen. Dabei übersah sie der Polizei zufolge allerdings einen entgegenkommenden BMW, in dem drei junge Menschen saßen. Der 22-jährige BMW-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und prallte frontal in den Wagen der 23-Jährigen.

Um eine Verletzte zu befreien, musste die Feuerwehr das Autodach abtrennen

Die Unfallverursacherin wurde ebenso schwer verletzt wie die 21-jährige Mitfahrerin und ein weiterer 22-jähriger Mitfahrer im BMW, der Fahrer des BMW wurde leicht verletzt. Um die 21-jährige Frau schonend aus dem Auto retten zu können, musste die Ulmer Feuerwehr das Dach des BMW abtrennen. Für die Rettungsmaßnahmen sowie die Spurensicherung durch den Verkehrsunfallaufnahmedienst musste die Bundesstraße zwischen Einsingen und Grimmelfingen für rund zwei Stunden voll gesperrt werden.

Den Sachschaden an den beiden total demolierten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf insgesamt fast 15000 Euro. Zeugen des Verkehrsunfalles, vor allem den Busfahrer oder seine Fahrgäste, bittet die Polizei, sich beim Verkehrskommissariat Laupheim (Telefon 07392/9630-0) zu melden. (heck)

Themen Folgen