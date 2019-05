vor 10 Min.

Drei Tage nach der Wahl: Stadträtin verlässt Die Linke

Drei Tage nach ihrem Wiedereinzug in den Ulmer Gemeinderat tritt Doris Schiele aus ihrer Partei aus. Es gibt Vorwürfe in beide Richtungen.

Von Sebastian Mayr

Gerade einmal drei Tage hat es bis zum ersten großen Bruch gedauert. Am Sonntag wählten die Ulmer die beiden Linken-Politikerinnen Eva-Maria Glathe-Braun und Doris Schiele in den neuen Gemeinderat. Am Mittwoch erklärte Schiele in einer E-Mail an den Kreisvorstand, dass sie ihre Partei verlässt. Dieser Entschluss sei die einzig mögliche Konsequenz. Der zurückliegende Kommunal- und Europawahlkampf habe ihr gezeigt, „dass mir ein produktive Zusammenarbeit mit Eva-Maria schlicht nicht möglich ist.“

Das Verhältnis der beiden Frauen gilt schon seit Längerem als schlecht. Kreisvorsitzende Glathe-Braun räumt ein: „Man kann schon sagen, dass es nicht das beste Verhältnis war.“ Streits oder Probleme im Wahlkampf will sie aber nicht wahrgenommen haben. Schiele dagegen sagt: „Wir haben die letzten sechs Wochen praktisch nicht miteinander gesprochen“.

Ärger hatte es bereits vor vier Jahren gegeben. Damals hatte sich Schiele der Grünen-Fraktion angeschlossen. Bei der Nominierung der Kandidaten habe Schiele versprochen, dass sie einen solchen Wechsel nicht wiederholen werde, betont Glathe-Braun. Schiele schildert in ihrem Schreiben an den Kreisvorstand, ihr Entschluss sei während des Wahlkampfes entstanden. Es funktioniere einfach nicht zwischen ihr und Glathe-Braun, das Vertrauensverhältnis sei nachhaltig zerstört. „Ich werde künftig als parteilose Stadträtin linke Politik für ein besseres Ulm machen“, schreibt die ausgetretene Rätin. Direkt nach der Wahl hatte Grünen-Spitzenkandidatin Lena Schwelling unserer Redaktion gesagt, ihre Fraktion würde gerne weiter mit Schiele zusammenarbeiten. Am Freitagabend verschickte Schiele eine weitere E-Mail: Sie werde sich nicht der Grünen-Fraktion anschließen – und auch keiner anderen.

Glathe-Braun und Kreisvorstandsmitglied Axel Malsch halten das alles für unglaubwürdig und verantwortungslos. „Das ist ganz klare Wählertäuschung“, sagt die Kreisvorsitzende. Schon 2015 habe sich Schiele der Grünen-Fraktion ohne jegliche Absprachen angeschlossen. „Wir haben das aus der Zeitung erfahren“, erinnert sich Glathe-Braun. Dennoch habe man Schiele eine zweite Chance gegeben. Die Stadträtin hatte ihrem Rats- und Parteikollegen Uwe Peiker vorgeworfen, sie nicht ausreichend unterstützt zu haben. Der verließ die daraufhin verärgert die Partei.

Glathe-Braun und Malsch fordern, dass Doris Schiele ihr Mandat zurückgibt. Das sehe sie nicht ein, sagte Schiele: „Ich kann als Parteilose auch Politik machen.“ Erste Nachrückerin wäre Sevda Caliskan gewesen, die bei der Oberbürgermeisterwahl 2015 als unabhängige Kandidatin angetreten war. Der Kreisvorstand wolle Schiele deswegen anschreiben, kündigt Glathe-Braun an. Eine Aussprache habe es nicht gegeben. Zum seit langem geplanten. Treffen von Rätinnen, Kreisvorstand und Kandidatinnen am Donnerstagabend sei die ausgetretene Kommunalpolitikerin nicht gekommen.

