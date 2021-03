vor 48 Min.

Drei Ulmer Schulen sind jetzt "Kulturschulen Baden-Württemberg"

Plus Kepler-Gymnasium, Meinloh-Grundschule und Wilhelm-Busch-Schule: Sie tragen jetzt den Titel "Kulturschule Baden-Württemberg". Was es damit auf sich hat.

Von Dagmar Hub

Das Ulmer Kepler-Gymnasium hat ein großes Orchester - seit 1971. Für die Klassen 5 und 6 gibt es eigene Streicher-Klassen mit anfangs mehr Musikunterricht als üblich. Kultur stand am Kepler also schon immer im Unterrichtsangebot weit oben. Ab sofort - bis 2023 - darf sich die Schule "Kulturschule Baden-Württemberg" nennen. Im Jahr 2020 startete Baden-Württemberg ein Landesprogramm, das nun ab Februar 2021 für drei Jahre das kulturelle Unterrichtsangebot stärken will. Hinter dem Programm stehen das baden-württembergische Kultusministerium, die Karl-Schlecht-Stiftung und die Stiftung Mercator. In Ulm wurden drei Schulen für die Förderlinie "kulturelle Schulentwicklung" ausgewählt. Neben dem Kepler-Gymnasium sind dies die Meinloh-Grundschule in Söflingen und die sonderpädagogische Wilhelm-Busch-Schule in Wiblingen.

Die Ulmer Kulturschulen erhalten eine Förderung von bis zu 12.000 Euro

Für die gesamte Förderdauer stehen den Schulen jeweils Budgets von bis zu 12.000 Euro zur Verfügung. Das Kepler-Gymnasium legte in den letzten Jahren seinen Schwerpunkt der kulturellen Unterrichts- und Schulentwicklung auf die Naturwissenschaften. Jetzt soll Kultur auch für andere Fächer und die gesamte Schulgemeinschaft mit den Strategien der Kunst zugänglich gemacht werden, teilt die Stadt Ulm mit. Die Impulse dafür sollen unter anderem wieder von der "e.tage medien.bildung" des Stadtjugendrings kommen, mit der das Kepler-Gymnasium bereits seit längerer Zeit zusammenarbeitet. Zudem hat die Schule einen neuen Kooperationspartner gefunden im Museum "Brot und Kunst - Forum Welternährung", auch dort sollen Schülerprojekte stattfinden. Die Fördergelder sollen aber auch Verwendung finden für die Honorare von Künstlern, mit denen im Kunstunterricht gearbeitet werden kann - also für vieles, was im normalen Budget nicht möglich wäre.

Meinloh-Grundschule und Wilhelm-Busch-Schule wollen mehr Kultur wagen

Die Meinloh-Grundschule will die Qualität ihres Atelier-Unterrichts und des Musikunterrichts mit Geigen- und Chorarbeit steigern und die Lese- und Sprachkultur fördern. Die Wilhelm-Busch-Schule möchte ihr Unterrichtskonzept des "Kulturmontags" evaluieren und strebt einen Ausbau der kreativen Ansätze im fachfremden Unterricht sowie digitaler kultureller Kooperationsprojekte an.

In einem landesweiten Netzwerk tauschen sich die zur "Kulturschule Baden-Württemberg" ernannten Schulen aus. Alle anderen Ulmer Schulen können sich noch bis zum 31. März für die zweite Förderlinie „Lernen mit den Künsten“ des Landesprogramms bewerben.

