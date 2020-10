vor 50 Min.

Drei Weltkriegsbomben an der B10 in Neu-Ulm gefunden

Diese drei Blindgänger wurden bereits an der B10 in Neu-Ulm entdeckt und von Sprengmeistern entschärft. Jetzt wurden erneut drei Bomben gefunden.

An der B10 in Neu-Ulm sind im Boden drei Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie müssen noch am Mittwoch entschärft werden.

Bei Sondierungsarbeiten im Bereich der B10 zwischen Neu-Ulm und der Anschlussstelle Nersingen wurden am Mittwochvormittag drei Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Diese werden noch heute entschärft.

Das Sprengkommando München ist derzeit vor Ort. Zur Entschärfung der Blindgänger wird die Breitenhofstraße ab circa 14.30 kurzfristig für den Verkehr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wird eingerichtet. Das teilte die Stadt Neu-Ulm mit.

Bereits im März und Juli dieses Jahres wurden bei Sondierungsarbeiten jeweils Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt, die anschließend entschärft werden mussten. Dazu war zeitweise eine Vollsperrung der B10 notwendig. (az)

