Drei Zirkus-Wohnwagen stehen in Weidenstetten in Flammen

In den frühen Morgenstunden rückte die Feuerwehr zum Lager einer Zirkusfamilie aus.

Plus Drei Wohnwagen einer Zirkusfamilie brennen, zwei weitere werden beschädigt. Doch viele wichtige Fragen sind noch offen.

Im November 2019 schlug die Familie Brumbach mit ihren Zirkussen Melody und Zomania in Weidenstetten im Alb-Donau-Kreis ihr Winterlager auf, im Frühjahr 2020 wollte der Wanderzirkus weiterziehen. Doch daraus wurde nichts, wegen Corona sitzt die Familie seitdem fest. Und nun gibt es ein zusätzliches, schwerwiegendes Problem: Drei Wohnwagen der Familie standen am Freitagmorgen in Flammen.

Die Zirkusbetreiber veröffentlichten am Freitag einen Hilferuf auf Facebook: Die Wohnwagen der Kinder hätten gebrannt, glücklicherweise sei den drei Buben und dem Mädchen nichts passiert. "Keiner hat sich verletzt", berichtet Zirkusdirektor Karl Brumbach im Gespräch mit unserer Redaktion.

Zirkus hängt seit mehr als einem Jahr in Weidenstetten fest

Die Polizei berichtet, dass Einsatzkräfte um 5.40 Uhr in den Postweg ausrückten, wo die Zirkusfamilie campiert. Dort brannten drei Wohnwagen, die Feuerwehr löschte die Flammen. Der Bewohner eines Wohnwagens hatte dem Bericht zufolge den Brand bemerkt und zwei weitere Personen geweckt, die in einem anderen Wohnwagen schliefen.

Alle drei brachten sich in Sicherheit und blieben unverletzt. Durch die Hitze wurden zwei weitere Wohnwägen beschädigt, die in der Nähe standen. Zur Ermittlung der Brandursache zogen die Ermittler vom Polizeiposten Langenau auch einen Brandmittelspürhund hinzu. Ein Polizeisprecher sagte am Nachmittag, dass Ursache und Schadenshöhe noch unklar seien. (mase)

